Bắc Ninh: 9 nhân viên Viettel Post dương tính SARS-CoV-2

Thứ Bảy, ngày 14/08/2021 20:39 PM (GMT+7)

9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là nhân viên cửa hàng Viettel Post, chi nhánh huyện Lương Tài (Bắc Ninh).

Ngày 14/8, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Cả 9 trường hợp dương tính này đều là nhân viên cửa hàng Viettel Post, chi nhánh huyện Lương Tài, hiện đã được đưa đi cách ly y tế. 9 trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố ca bệnh.

Cửa hàng Viettel Post nơi có 9 ca dương tính với SARS-CoV-2

Cụ thể, trường hợp 1 là anh L.Q.C (SN 1988, ở Thanh Hà, Thịnh An, Lương Tài, Bắc Ninh). Ngày 13/8 ho, sốt, mệt mỏi, anh C. đã tiêm vắc xin 2 mũi. Anh C. là nhân viên ship hàng tại chi nhánh Viettel Post Lương Tài – Bắc Ninh. 14 ngày qua anh T. chỉ sinh hoạt trong gia đình, tiếp xúc với đồng nghiệp giao hàng trong địa bàn huyện Lương Tài, không ra ngoài tỉnh.

Ngày 11/8, anh C. đi tiêm vắc xin mũi 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cùng đồng nghiệp. Chiều 13/8, anh C. sốt 39 độ, người mệt mỏi, ho. Đến sáng 14/8, đến phòng khám sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là anh Đ.Đ.H (SN 1994, ở thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh). Ngày 6/8, anh D. theo xe hàng đến kho hàng ở Bắc Từ Liêm, có tiếp xúc với khoảng 10 nhân viên kho hàng nhưng không nhớ tên.

Từ ngày 8 đến 10/8 anh H. giao hàng tại Lạc vệ - Tiên Du – Bắc Ninh không nhớ số lượng người tiếp xúc.

Ngày 11/8, anh H. đi tiêm vắc xin mũi 2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Từ 11/13/8, vẫn đi giao hàng và sinh hoạt cùng mọi người trong gia đình và đồng nghiệp. Đến chiều 13/8, người mệt mỏi, ho. Sáng 14/8, đến phòng khám sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 3 là chị N.T.H (SN 1992, ở Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh). 14 ngày qua chị H. chỉ sinh hoạt trong gia đình, có đi chợ Thứa mua thức ăn, tiếp xúc với đồng nghiệp, giao hàng trong địa bàn huyện Lương Tài, không ra khỏi tỉnh.

Ngày 11/8, chị H. đi tiêm vắc xin mũi 2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đến chều 13/8, chị H. bị ho. Sáng 14/8, đến phòng khám sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 4 là anh V.V.T (SN 1994, ở Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh). 14 ngày qua anh T. chỉ sinh hoạt trong gia đình, có đi chợ mua thức ăn, tiếp xúc với đồng nghiệp, giao hàng trên địa bàn huyện Lương Tài, không ra khỏi tỉnh.

Ngày 11/8, anh T. đi tiêm mũi vắc xin 2 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cùng đồng nghiệp. Chiều 13/8, anh T. đau mỏi. Sáng 14/8, đến phòng khám sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 5 là chị N.T.K (SN 1991, ở Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh). 14 ngày qua chị K. chỉ sinh hoạt trong gia đình, đi chợ mua thức ăn, tiếp xúc với đồng nghiệp, giao dịch tại chi nhánh Viettel Post Lương Tài, không ra khỏi tỉnh.

Ngày 11/8, chị T. đi tiêm mũi vắc xin 2 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cùng đồng nghiệp. Chiều 13/8, chị T. đau mỏi. Sáng 14/8 đến phòng khám sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài cho kết quả dương tính.

Trường hơp thứ 6 là chị V.T.N (SN 1987, ở Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh). 14 ngày qua chị N. chỉ sinh hoạt trong gia đình, đi chợ mua thức ăn, tiếp xúc với đồng nghiệp, giao dịch tại chi nhánh Viettel Post Lương Tài, không ra khỏi tỉnh.

Ngày 11/8, chị N. đi tiêm mũi vắc xin 2 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cùng đồng nghiệp. Sáng 14/8, đến phòng khám sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 7 là anh N.V.H (SN 1982, ở Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh). 14 ngày qua anh H. chỉ sinh hoạt trong gia đình, tiếp xúc với đồng nghiệp, giao dịch tại chi nhánh Viettel Post Lương Tài, không ra khỏi tỉnh.

Ngày 11/8, anh H. đi tiêm mũi vắc xin 2 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cùng đồng nghiệp. Đến sáng 14/8, đến phòng khám sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 8 là anh V.B.T (SN 1984, ở Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh). 14 ngày qua anh T. chỉ sinh hoạt trong gia đình, tiếp xúc với đồng nghiệp, giao dịch tại chi nhánh Viettel Post Lương Tài, không ra khỏi tỉnh.

Ngày 11/8, anh T. đi tiêm mũi vắc xin 2 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cùng đồng nghiệp. Sáng 14/8, đến phòng khám sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 9 là anh N.T.N (SN 1983, ở Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh). 14 ngày qua anh N. chỉ sinh hoạt trong gia đình, tiếp xúc với đồng nghiệp, giao dịch tại chi nhánh Viettel Post Lương Tài, không ra khỏi tỉnh.

Ngày 11/8, anh N. đi tiêm mũi vắc xin 2 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cùng đồng nghiệp. Sáng 14/8, đến phòng khám sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài cho kết quả dương tính.

Sau khi ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Y tế huyện Lương Tài đã lấy mẫu xét nghiệm PCR gửi CDC tỉnh Bắc Ninh làm xét nghiệm đến tối cùng ngày, cả 9 trường hợp trên đều có kết quả khẳng định dương tính.

Hiện kho hàng Viettel Post ở Lương Tài đã được phong toả tạm thời. Phun khử khuẩn tại nơi cư trú, địa điểm có liên quan ca dương tính theo quy định.

