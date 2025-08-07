Bác đơn kiện của cựu Chủ tịch tỉnh Cà Mau đòi nhà "cố nhân"

Ngày 6-8, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên án phúc thẩm vụ án cựu Chủ tịch tỉnh Cà Mau Lê Công Nghiệp kiện đòi căn nhà số 28, đường Phan Bội Châu, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm đã quyết định bác kháng cáo của nguyên đơn là ông Lê Công Nghiệp, đồng thời chấp nhận kháng cáo của bị đơn là ông Phan Văn Đăng. Theo đó, Tòa đã sửa bản án sơ thẩm, tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nghiệp về việc đòi lại căn nhà nói trên.

Số phận căn nhà 28 Phan Bội Châu đã được định đoạt là không phải của ông Nghiệp. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo HĐXX phúc thẩm, chứng cứ quan trọng nhất mà ông Lê Công Nghiệp đưa ra để chứng minh quyền sở hữu căn nhà là hợp đồng mua bán nhà có công chứng với Công ty thương mại dịch vụ Minh Hải. Tuy nhiên, văn bản này có nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Cụ thể, hợp đồng này bị phát hiện có dấu hiệu tẩy xóa. Một tình tiết quan trọng khác là tại văn phòng công chứng đã xác nhận không có hồ sơ lưu trữ về việc công chứng hợp đồng này.

Phía cơ quan kỹ thuật hình sự cũng đã vào cuộc giám định nhưng kết luận không đủ điều kiện để đưa ra kết luận cuối cùng về tính xác thực của hợp đồng.

Thêm vào đó, HĐXX cũng đã xem xét lại hồ sơ vụ án hình sự năm 2004, trong đó ông Lê Công Nghiệp bị kết tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" cũng liên quan đến việc mua căn nhà này. Trong hồ sơ đó có những lời khai của chính ông Nghiệp, được HĐXX nhận định là các lời khai bất lợi cho ông trong vụ kiện dân sự đòi nhà này.

Ngay sau khi Toà tuyên án, ông Lê Công Nghiệp trả lời phóng viên PLO rằng sẽ lập tức có các động thái để phản đối bản án phúc thẩm: "Tôi sẽ yêu cầu giám đốc thẩm, bởi theo tôi, bản án phúc thẩm không khách quan. Hơn nữa, rõ ràng năm xưa tôi bị Bộ công an khởi tố hình sự vì đã mua căn nhà này. Toà án cũng đã xử tôi phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" vì mua căn này mà để doanh nghiệp trả tiền thay 36 triệu đồng. Như vậy, rõ ràng, nếu bản án phúc thẩm hôm nay là khách quan đúng đắn thì vụ án hình sự năm xưa kết tội tôi là oan ức cho tôi" - ông Nghiệp nói qua điện thoại với phóng viên PLO.

Ông Nghiệp cung cấp bản công chứng hợp đồng mua nhà và cho rằng Toà phúc thẩm bác chứng cứ này là không khách quan. Ảnh: Ông Nghiệp cung cấp.

Vụ tranh chấp căn nhà số 28 Phan Bội Châu có lịch sử khá phức tạp. Ông Lê Công Nghiệp khởi kiện ông Phan Văn Đăng (cháu ruột bà Hồ Tuyết Minh, đã mất) để đòi lại căn nhà.

Theo ông Nghiệp, ông mua căn nhà này từ năm 1994 và cho người bạn thân là bà Minh ở nhờ. Sau khi bà Minh qua đời vào năm 2021, ông muốn lấy lại nhà nhưng ông Đăng, người đang quản lý căn nhà, không đồng ý trả.

Ngược lại, phía bị đơn cho rằng căn nhà là do bà Minh mua và ông Đăng là người thừa kế hợp pháp.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 4-2024, TAND TP Cà Mau đã tuyên đây là tài sản chung và chia cho ông Nghiệp được hưởng hơn 2,7 tỉ đồng (tương đương hơn 64% giá trị căn nhà).

Tuy nhiên, đến tháng 9-2024, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm này do vi phạm tố tụng nghiêm trọng, vì đã không đưa vợ của ông Nghiệp vào tham gia tố tụng và xác định sai yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Vụ án sau đó được xét xử lại từ đầu, TAND thành phố Cà Mau xử sơ thẩm lần 2 vẫn tuyên chia cho ông Nghiệp 2,7 tỷ đồng. Và nay Toà phúc thẩm đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu của ông Nghiệp.