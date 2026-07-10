'Bà trùm' Mai Anh can thiệp cả quy hoạch cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 57 bị can trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương.

Điều tra bổ sung, cơ quan công an khởi tố thêm 10 bị can với 9 tội danh, trong đó có tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có 1 bị can đã chết, 1 bị can bỏ trốn đang bị truy nã.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) chung sống như vợ chồng với Lê Văn Đông (tức “Đông Timo", SN 1978). “Bà trùm” Mai Anh từng bị Công an Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và được đưa đi giám định tâm thần.

Tháng 1/2016, Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “Trước, trong khi phạm tội, Mai Anh bị bệnh rối loạn tâm thần và hành vi bệnh có mã số F31. Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bị can bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn trầm cảm nặng, không có triệu chứng loạn thần… Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Lê Văn Đông và Mai Anh

Với kết luận trên, Mai Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Lợi dụng thời gian được đi chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã trốn khỏi nơi chữa bệnh và móc nối với nhiều đối tượng để làm giả nhiều tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến việc giám định pháp y tâm thần của các phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại 2 trại giam.

Sau khi biết Mai Anh bỏ trốn khỏi nơi chữa bệnh bắt buộc, Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra quyết định phục hồi điều tra đối với Mai Anh về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Năm 2023, do hết thời hạn điều tra, Mai Anh lại đang thuộc diện chữa bệnh bắt buộc tâm thần nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Mai Anh.

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh cùng chồng là "Đông Timo” gây ra vụ gây rối trật tự công cộng và bị Công an quận Thanh Xuân cũ (Hà Nội) khởi tố.

Quá trình điều tra, Công an quận có quyết định đưa “Đông Timo” đi giám định tâm thần và kết quả cho thấy, Lê Văn Đông bị “hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Nghi ngờ kết luận giám định tâm thần trên là không khách quan, Công an quận Thanh Xuân (cũ) đã trưng cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc. Đơn vị này kết luận: “Tại thời điểm giám định, Đông bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Vì vậy, Đông cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương thay vì bị truy tố ra xét xử trước tòa.

Dùng tiền thao túng

Tài liệu điều tra cho thấy, Nguyễn Thị Mai Anh đã mua chuộc, hối lộ một số cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương bằng nhiều hình thức (đưa tiền mặt, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, tổ chức cho một số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đi du lịch, nghỉ dưỡng...) để tạo điều kiện cho Mai Anh trốn Viện.

Mai Anh còn khống chế, câu kết, móc nối, chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên, bảo vệ của Viện để tạo điều kiện cho các bệnh nhân đang chữa bệnh bắt buộc trốn Viện hoặc được ra vào Viện mà không bị thông báo đến cơ quan quản lý, thụ lý của các đối tượng chữa bệnh bắt buộc này.

“Bà trùm” cùng chồng rủ rê, lôi kéo, mua chuộc tập hợp “đàn em” giúp mình thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, Mai Anh nhận tiền của người nhà các bị can, bị án để “hướng dẫn” họ làm hồ sơ giả bệnh án, triệu chứng tâm thần, nhằm được các cơ quan tố tụng cho bị can, bị án, phạm nhân đi giám định tâm thần. Đồng thời, Mai Anh còn "chạy" kết luận giám định để có kết quả như ý, giúp họ trốn tránh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo CQĐT, Mai Anh còn can thiệp vào công việc nội bộ của Viện để cho cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết với mình được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng của Viện hoặc việc học tập, bồi dưỡng của cán bộ công tác tại Viện.

Trong khi đó, “Đông Timo” tổ chức cho một số cán bộ, nhân viên của Viện và đàn em thân tín sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian chữa bệnh bắt buộc. Đồng thời Đông còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nơi ở và buồng chữa bệnh bắt buộc của Đông tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.