Chân dung 3 nữ thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã được kiện toàn với 23 thành viên. Người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Trong cơ cấu thành viên Chính phủ nhiệm kỳ này, có 3 thành viên là nữ, trong đó có một nữ Phó Thủ tướng là bà Phạm Thị Thanh Trà. Hai thành viên nữ còn lại Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê quán xã Vạn An, tỉnh Nghệ An. Bà Phạm Thị Thanh Trà là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Đại học chuyên ngành Ngữ văn.

Bà Phạm Thị Thanh Trà có nhiều năm công tác tại ngành giáo dục tỉnh Yên Bái (cũ). Sau đó, bà giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái từ năm 2006 đến 2008. Bà Phạm Thị Thanh Trà lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy Yên Bái (tỉnh Yên Bái), Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ năm 2008 đến năm 2020.

Từ tháng 4-2021 đến 3-2025, bà Phạm Thị Thanh Trà là Bộ trưởng Bộ Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Từ tháng 10-2025, bà Phạm Thị Thanh Trà được bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Bà Đào Hồng Lan từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê quán xã Kim Thành, TP Hải Phòng. Bà Lan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Đại học chuyên ngành Quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), ở các vị trí như Chánh Văn phòng, Thứ trưởng. Sau đó, bà Đào Hồng Lan được điều động, luân chuyển đi địa phương, giữ các chức vụ Phó Bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Từ tháng 7-2022, bà Đào Hồng Lan được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ba tháng sau, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, quê quán xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình. Bà Lâm Thị Phương Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV. Bà Thanh có trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Lịch sử.

Bà Lâm Thị Phương Thanh từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Trung ương Sinh viên Việt Nam từ năm 2004 đến 2007. Sau đó, bà làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2017.

Từ năm 2018 đến 2021, bà Lâm Thị Phương Thanh được điều động, luân chuyển đi địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ tháng 7-2021, bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 12-2025, bà Lâm Thị Phương Thanh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.