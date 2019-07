Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, hướng vào Quảng Ninh-Nam Định

Thứ Ba, ngày 02/07/2019 09:35 AM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9 khả năng mạnh thành bão trong 24 giờ tới và hướng vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ vừa qua, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển.

Hồi 7 giờ sáng nay (2/7), tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm vùng áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ngay trên đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, với việc hình thành, phát triển ngay trên Biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa nên diễn biến của ATNĐ/bão sẽ rất phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng trực tiếp gây gió mạnh ở vùng ven biển, mưa rất lớn, lũ quét, sạt lở đất trên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 3-4/7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm nay (2/7) ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-3.5m. Biển động.

Trên đất liền, do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông nên trong ngày hôm nay (2/7), ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, riêng khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội hôm nay (2/7) có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm nay đến ngày 4/7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đất liền nên ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt); ngày 3-4/7, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt); từ đêm nay đến ngày 3/7, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt).