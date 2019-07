Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Thứ Hai, ngày 01/07/2019 20:43 PM (GMT+7)

Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với sức gió giật cấp 8 và đang đi vào vịnh Bắc Bộ.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (1/7), vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 15 giờ chiều, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm vùng áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 15 giờ ngày 02/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 13km và tiếp tục có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 15 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, với việc hình thành, phát triển ngay trên Biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa nên diễn biến của ATNĐ có khả năng mạnh thành bão sẽ rất phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 3-4/7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (2/7) ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m. Biển động.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nên trong đêm nay và ngày mai (2/7), ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên.

Từ đêm ngày 2-4/7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đất liền nên ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt); vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt); các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt).

Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng đạt BĐ1, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới BĐ1.

Sau thời gian dài nắng nóng, cháy rừng đã xảy ra ở khu vực Bắc miền Trung, bề mặt thảm phủ bị suy giảm, mưa lớn trên diện rộng gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ do nghẽn dòng, lũ bùn và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai,Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa đến Quảng Bình.