Áp thấp nhiệt đới bất ngờ tăng tốc, có thể mạnh lên thành bão

Vào 13 giờ chiều nay (22/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 350km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Do cộng hưởng với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines nên áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên. Dự báo trong 24 giờ (tính từ 13 giờ ngày 22/12), áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh với vận tốc khoảng 15-20km/h và mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ chiều 23/12, tâm bão trên vùng biển phía tây nam khu vực Giữa Biển Đông với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng tây với tốc độ khoảng 10km/h, giữ nguyên cường độ. Đến 12 giờ ngày 24/12, tâm bão trên vùng biển phía tây nam khu vực Giữa Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong đêm 24 và ngày 25/12, bão đổi hướng tây tây nam, di chuyển chậm lại với tốc độ khoảng 10km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi tiến sát vùng bờ Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Dự báo mới nhất về đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Như vậy, so với nhận định ban đầu, bão hoạt động ở vĩ độ thấp hơn, vùng ảnh hưởng mở rộng hơn ở khu vực Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, dự báo từ đêm 23/12 đến ngày 24/12, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, nơi trên 200mm.

Gần sáng và ngày 24/12, khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo đêm 24 và ngày 25/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ và khu vực phía Đông Tây Nguyên tiếp tục mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm, riêng khu vực phía Đông Tây Nguyên phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Từ ngày 26/12, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, trong hai ngày 24-25/12, Nam Bộ cũng có mưa rải rác, riêng Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của bão, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.