An Giang thông tin vụ ngăn cản thi công cầu, dùng giẻ tẩm xăng tấn công công an

Ngày 24-8, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết UBND huyện vừa phát đi thông cáo báo chí về việc một số người dân cản trở thi công cầu Kênh 12, tuyến Bắc Cây Dương, xã Bình Phú và có hành vi tấn công lực lượng công an thi hành nhiệm vụ.

Theo đó, vào sáng 22-8, công nhân tiến hành thi công cầu Kênh 12 tuyến Bắc Cây Dương thuộc ấp Bình Quới, xã Bình Phú.

Lúc này bà Đỗ Thị Phượng (52 tuổi), Lê Thị Phân (24 tuổi, con bà Phượng), Lê Văn Đúng (51 tuổi, chồng Phượng); Đỗ Thanh Nhàn (41 tuổi), Đỗ Văn Nhẫn Em (em của bà Phượng); Đỗ Thị Đào (chị bà Phượng) ra ngăn cản không cho thi công và có lời lẽ chửi bới.

Gia đình bà Phượng dùng nước sôi tấn công công an

Đốt giẻ tẩm xăng ném vào công an

Bà Phượng và Phân còn dùng nước sôi, giẻ tẩm xăng đốt ném vào các công nhân thi công. Gia đình bà Đỗ Thị Phượng còn chuẩn bị nước sôi, giẻ tẩm xăng, bình ga sẵn tại khu vực thi công, nhằm ngăn cản việc thi công.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Phú phối hợp đoàn thể địa phương đến giải thích, mời bà Phượng và Phân về trụ sở làm việc, nhưng Phượng và Phân không chấp hành và có lời lẽ chửi bới lực lượng công an. Sau đó, Phượng, Phân và thành viên trong gia đình dùng nước sôi, xăng, gậy gộc tấn công lực lượng công an. Trong lúc châm lửa thì lửa phụt cháy cũng khiến bà Phượng bị bỏng

Trước tình hình trên, Công an xã Bình Phú tiến hành khống chế đưa những người liên quan vụ việc về trụ sở để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng theo UBND huyện Châu Phú, cầu Kênh 12 được chấp thuận chủ trương xây dựng vào năm 2019, do Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt - Bình Phú xây dựng.

Quá trình triển khai dự án, chính quyền địa phương có tổ chức họp dân lấy ý kiến, các hộ dân tham dự cuộc họp đều thống nhất chủ trương thực hiện. Địa phương cũng tiến hành thông tin rộng rãi kế hoạch thi công đến người dân.

Công trình cầu Kênh 12. Ảnh: HD

Trong lúc đơn vị thi công đóng cọc tại bờ Đông Kênh 12 thì phát sinh 6 hộ dân có nhà, đất tiếp giáp với biên xây dựng cầu Kênh 12 đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại và ngăn cản, trong đó có bà Đỗ Thị Phượng (cha bà Phượng là con ông Đỗ Văn Phước - người có đất tiếp giáp với biên xây dựng cầu Kênh 12).

Trước tình hình trên, công trình đã tạm dừng thi công từ ngày 20-2-2020, để tìm phương án vận động, giải thích và xác minh các nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân.

Huyện khẳng định cầu được xây trên đất công Qua rà soát, xác minh, UBND huyện Châu Phú tổ chức tiếp xúc, làm việc với 6 hộ dân có nhà, đất tiếp giáp với biên xây dựng cầu Kênh 12 và thống nhất xây dựng đường dân sinh, chiều rộng mặt đường từ 3-4m phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Địa phương cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt - Bình Phú đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố chống sạt lở đất, để các hộ dân cặp cầu Kênh 12 yên tâm sinh sống. Qua đó, các hộ dân tại khu vực đã thống nhất chủ trương xây dựng cầu, chỉ còn gia đình bà Phượng tiếp tục phản ánh, khiếu nại và ngăn cản thi công. Do đó, UBND huyện Châu Phú tiếp tục chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Phước. Kết quả cho thấy đất của ông Phước nằm ngoài đất công cộng nhà nước quản lý, nằm ngoài phần đất công đang được triển khai xây dựng cầu. Trên cơ sở kết quả này, UBND huyện Châu Phú đã tổ chức tiếp xúc, giải thích nhưng bà Phượng không thống nhất và tự ý bỏ về, không ký tên vào biên bản làm việc. Theo UBND huyện Châu Phú, công tác triển khai thực hiện xây dựng công trình đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành, vị trí xây dựng cầu nằm trên phần đất công do Nhà nước quản lý và không lấn vào phần diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân. Do đó, công trình đã được tiếp tục thi công thì xảy ra sự việc.

