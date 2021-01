Ám ảnh lan đột biến

Đối tượng lừa đảo sa lưới Ngày 7/9/2020, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Sỹ (SN 1986, trú Yên Thuỷ, Hòa Bình), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sỹ rao bán lan và lừa lấy của bị hại 1,47 tỷ đồng. Tiếp đó, tháng 11/2020, Công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ) cho biết, anh Nguyễn Quang Diễn phát hiện gốc lan đột biến HO trị giá 303 triệu đồng mua từ các đối tượng rao bán trên mạng. Tuy nhiên, cây lan của anh mua, được các đối tượng dùng keo 502 dính lại, trong giò lan chỉ có 1 thân lan loại HO, còn lại là phi điệp tím thường giá trị thấp. Công an huyện Tân Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Điệp (24 tuổi), Đinh Văn Đô (21 tuổi) và Đinh Văn Sự (31 tuổi), cùng ở huyện Yên Thủy, Hòa Bình để làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với thủ đoạn tương tự, từ đầu năm 2020, các đối tượng Điệp, Đô, Sự đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo bán lan đột biến khác chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Điện Biên, Quảng Ninh, Thanh Hóa... với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.