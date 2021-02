5 bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có 3 bệnh nhân chỉ hơn 30 tuổi

Chủ Nhật, ngày 07/02/2021 08:55 AM (GMT+7)

Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trường hợp tiên lượng rất nặng là BN 1536, nữ.

SỐ CA MẮC COVID-19 TỪ 28/01/2021 (Số liệu cập nhật lúc 10:12 07/02/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc07/02/2021) - Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong STT Tỉnh Tổng số ca nhiễm Số ca nhiễm trong cộng đồng

Theo Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trường hợp tiên lượng rất nặng là BN 1536, nữ 79 tuổi, từ Mỹ về ngày 13/1, có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19, nhập viện ngày 15/1 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường túyp 2, tăng huyết áp.

Theo các chuyên gia, bệnh nhân diễn biến nhanh, tiên lượng tử vong cao. Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 4 lần. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực thở máy qua nội khí quản, lọc máu, nằm yên dưới tác dụng an thần giãn cơ, phù nhẹ toàn thân, phổi đông đặc dày 2 đáy…

Ngoài ra, có 4 trường hợp tiên lượng nặng khác gồm BN 1634 (nữ, 34 tuổi), BN 1725 (nam, 34 tuổi), đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và BN 1562 (nữ, 54 tuổi), BN 1564 (nam, 30 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Trong đó, BN 1634 và 1564 có tiến triển tốt lên, hai bệnh nhân còn lại tiến triển nặng lên.

Còn tại Hải Dương, Th.S BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Nguyễn Trọng Khoa chia sẻ: “Điều may mắn lớn nhất với Hải Dương là số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền, bệnh mãn tính chiếm số lượng không nhiều. Do đó, chúng ta cần phải tích cực điều trị với mục tiêu quyết tâm không có bệnh nhân tử vong do COVID-19”.

Hiện nay, Hải Dương đã có 290 bệnh nhân dương tính với virus SARs-CoV-2 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.Tuy nhiên, do vào cuộc sớm, khoanh vùng đúng đối tượng, khả năng kiểm soát dịch sớm tại Hải Dương là hoàn toàn có cơ sở.

Theo thống kê của Bộ Y tế trong số các bệnh nhân đang điều trị có đến hơn 80% không có biểu hiện lâm sàng. Khoảng hơn 10% có biểu hiện lâm sàng nặng, tiên lượng nặng có 3 người và một trường hợp nặng phải thở oxy gọng kính, một trường hợp nặng phải thở máy không xâm nhập và một người nguy kịch (đã đặt ECMO).

Nguồn: http://danviet.vn/5-benh-nhan-covid-19-nang-trong-do-co-3-benh-nhan-chi-hon-30-tuoi-502021728565...Nguồn: http://danviet.vn/5-benh-nhan-covid-19-nang-trong-do-co-3-benh-nhan-chi-hon-30-tuoi-502021728565438.htm