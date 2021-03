3 thanh niên Hải Phòng thông chốt kiểm dịch sang Hải Dương để tìm phòng hát

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 08:38 AM (GMT+7)

3 thanh niên ở Hải Phòng đi trên 2 xe máy đã "thông chốt" kiểm soát dịch TP Hải Phòng đặt tại quốc lộ 17B sang tỉnh Hải Dương tìm phòng hát karaoke.

Ngày 8-3, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết đang phối hợp cùng lực lượng chức năng củng cố hồ sơ xử lý 3 thanh niên "thông chốt" kiểm dịch từ TP Hải Phòng sang tỉnh Hải Dương.

Theo Công an huyện An Dương, vào hồi 21 giờ ngày 6-3, nhóm 3 thanh niên gồm: Đào Văn Mạnh (34 tuổi), Phạm Phạm Văn Long (33 tuổi), cùng trú tại xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng và Phạm Văn Quê (28 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) đi trên 2 xe máy Air Blade di chuyển trên quốc lộ 17B, hướng từ Hải Phòng đến Hải Dương.

Khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành thành phố trên địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương, nhóm thanh niên này đã không chấp hành hiệu lệnh của Tổ kiểm soát dịch, "thông chốt" chạy sang địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ít phút sau đó, cả 3 quay lại chốt kiểm soát dịch thì bị lực lượng chức năng phát hiện "ách lại", đưa về cơ quan công an làm rõ.

Nhóm thanh niên khai nhận trước đó đã "thông chốt" kiểm dịch sang huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để tìm phòng hát karaoke. Tuy nhiên, khi sang bên đó do trời tối không thấy phòng hát nào nên cả 3 quay lại Hải Phòng thì bị lực lượng công an phát hiện.

