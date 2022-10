3 lý do gây ngập, lũ ngày càng nghiêm trọng

Bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ dồn dập đến cuối năm 2022 Chỉ trong ba tuần qua, hai cơn bão số 4 và số 5 hướng vào Trung Trung bộ kết hợp không khí lạnh và các tổ hợp hình thái thiên tai khác tạo nên một lượng mưa lớn khiến nhiều tỉnh ngập sâu trên diện rộng, đặc biệt là Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Tại Đà Nẵng, lượng mưa trong sáu giờ (từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 14-10) lên tới gần 600 mm. Theo ông Vũ Tuấn Anh, Phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, có nhiều nguyên nhân gây ngập khu vực TP Đà Nẵng. Đó là do tác động hình thế mưa điển hình ở miền Trung, tổ hợp đa thiên tai kết hợp của áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông. Cạnh đó, đặc điểm địa hình chắn gió ở miền Trung rất dễ gây mưa lớn khi có ảnh hưởng của không khí lạnh. Thứ ba, mưa xảy ra trong thời đoạn ngắn với cường suất lớn, cộng vào đó là trong đêm 14-10, triều cường tại khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên ở mức cao đã làm chậm quá trình thoát lũ. Thứ năm, thông thường tháng 10 và tháng 11 là thời kỳ khu vực miền Trung có mưa lớn nhất trong năm. “Cơ quan khí tượng thủy văn đã dự báo năm nay ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, không khí lạnh hoạt động sớm nên mưa lũ khả năng sẽ lớn hơn. Đối với đợt mưa này, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã có cảnh báo rất sớm với lượng mưa phổ biến 200-500 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm ở Trung bộ” - ông Tuấn Anh cho hay. Dự kiến chỉ ít ngày nữa, đất liền Việt Nam sẽ lại chịu ảnh hưởng của cơn bão số 6 và khả năng không khí lạnh tăng cường sẽ tương tác với cơn bão khiến thời tiết những ngày tới còn rất phức tạp. Trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì đến tháng 1-2023. Từ nay đến tháng 4-2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 2-3 cơn. “Tổng cục Khí tượng thủy văn tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và lũ dồn dập tại khu vực miền Trung từ nay đến cuối năm 2022” - ông Tuấn Anh cho biết. Dự báo tổng lượng mưa tháng 11, khu vực Bắc Trung bộ cao hơn 15%-30%; khu vực Trung và Nam Trung bộ phổ biến cao hơn 30%-60%, có nơi trên 70% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. AN HIỀN Mưa ở Đà Nẵng: 500 năm mới xuất hiện 1 lầnTrao đổi với Pháp Luật TP.HCM về đợt mưa lịch sử tại TP Đà Nẵng vừa qua, TS Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyễn, chuyên gia dự báo thời tiết) cho rằng mưa đã vượt năng lực chịu đựng của cơ sở hạ tầng. Ông Huy cho hay số liệu mưa thực tế mà ông có được từ các trạm đo mưa tại Đà Nẵng cho thấy từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 14-10 (6 tiếng), lượng mưa cao nhất ghi nhận ở trạm Suối Đá, Sơn Trà là 637 mm. Năng lực thoát nước tại các đô thị loại I ở Việt Nam đang ở mức đáp ứng được lượng mưa 70 mm/2 giờ nhưng đó là lý thuyết, còn thực tế hạ tầng thoát nước đô thị kém hơn mức đó nhiều do các yếu tố về tắc nghẽn cống rãnh, sự vênh nhau về đầu tư các công trình hạ tầng thoát nước cũ và mới, yếu tố về triều cường… Trong trận mưa ở Đà Nẵng vừa qua, để đáp ứng thoát được lượng nước mưa liên tục trong sáu tiếng cần hạ tầng thoát nước gấp ba lần hạ tầng hiện tại. “Đó là con số phi thực tế mà không một đô thị nào trên thế giới hướng đến bởi vì rất tốn tiền...” - TS Huy cho hay. Cũng theo TS Huy, khi thiết kế hệ thống thoát nước cho đô thị, các chuyên gia thường dựa vào lịch sử mưa lũ tại địa phương theo tần suất trong 20 năm, 50 năm và 100 năm nhưng mưa 600 mm/6 tiếng liên tục như Đà Nẵng vừa qua thì nó thuộc tần suất 500 năm mới xuất hiện một lần. Như vậy, tần suất mưa cực đoan này chưa hề có trong kịch bản thoát lũ của Đà Nẵng nói riêng và hầu hết đô thị của Việt Nam nói chung. Việt Nam xuất hiện tần suất mưa cực đoan ngày càng nhiều hơn, hệ thống sông ngòi luôn ở mức cao hơn báo động III mỗi khi có lũ và vì vậy đòi hỏi các đô thị phải tính toán đến các kịch bản thoát lũ với tần suất lặp lại cao hơn hiện nay. Điều này rất khó làm tại các đô thị cũ ở Việt Nam. Chúng ta chỉ có thể hạn chế các rủi ro ngập lụt bằng cách tăng không gian cho nước bằng hồ chứa, hạn chế phát triển đô thị kiểu be bờ xung quanh bờ biển, hạn chế lấn sông và hãy dành không gian mặt thoáng cho nước tự chảy. Bằng cách đó sẽ giảm áp lực cho các hạ tầng thoát nước đô thị. “Ở nông thôn, chúng ta hạn chế bê tông hóa mảnh vườn hoặc mảng sân nhà mình. Các trường học, các công sở không nên bít kín bằng bê tông, vừa nóng vừa không thấm nước” - TS Huy cho biết thêm. LÊ PHI ghi