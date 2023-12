Ba bố con mất tích gần 1 tuần, phát hiện thi thể người bố trên sông

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh khẩn tìm hai bé gái mất tích một tuần nay gia đình không liên lạc được. Hai cháu bé ở xã Giai Phạm (Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: "Khẩn thiết nhờ cộng đồng mạng tìm giúp hai bé gái, bố cháu bé mang hai cháu đi gần 1 tuần nay. Hiện gia đình đã phát hiện thi thể bố cháu bé ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, nhưng gia đình không ai biết thông tin về 2 cháu đang ở đâu".

Thông tin trên đã thu hút sự theo dõi của cư dân mạng. Đa số đều mong 2 bé gái bình an.

Hai bé gái mất tích khi đi cùng bố

Trước thông tin trên, sáng 13/12, ông Nguyễn Hữu Huân – Chủ tịch UBND xã Giai Phạm (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm hai bé gái mất tích khi đi cùng bố là anh T.V.C. (người địa phương).

Theo ông Huân, gia đình đang làm lễ mai táng cho anh C. Thi thể anh C. được tìm thấy ở xã Thanh Long (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Theo thông tin từ người nhà anh C., do có sự mâu thuẫn trong gia đình, cách đây gần một tuần, anh C. dẫn theo hai con nhỏ (một bé 4 tuổi, một bé 2 tuổi) đi khỏi nhà.

Đến chiều 12/12, người dân và gia đình phát hiện thi thể anh C. ở dưới sông thuộc địa bàn xã Thanh Long – Yên Mỹ, Hưng Yên (cách nhà khoảng 300m).

Người thân của anh C. cho hay, hiện gia đình vẫn chưa có thông tin gì về hai cháu nhỏ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]