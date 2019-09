20 ngày sau vụ cháy Rạng Đông, môi trường xung quanh đã đảm bảo?

Thứ Ba, ngày 17/09/2019 19:30 PM (GMT+7)

Sau vụ cháy nhà máy phích nước bóng đèn Rạng Đông, nhiều người dân vẫn băn khoăn việc không khí, môi trường sống xung quanh có đảm bảo an toàn.

Hiện trường xảy ra vụ cháy nhà máy phích nước bóng đèn Rạng Đông.

Chiều 17/9, tại buổi giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, trả lời về vấn đề quan trắc môi trường xung quanh khu vực bị cháy, ông Mai Trọng Thái, Chi Cục trưởng Chi Cục Bảo vệ Môi trường, Sở TN-MT Hà Nội cho biết, đơn vị đã tổ chức quan trắc từ ngày 28/9 đến nay và đều có báo cáo kết quả hàng ngày gửi tới cơ quan chức năng của Hà Nội.

“Đến nay chất lượng môi trường, không khí, môi trường sống quanh khu vực nhà máy Rạng Đông đã đảm bảo. Hiện tại, Sở đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Hoá học, Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai phương án tiêu độc ở nhà máy và quanh khu vực. Đồng thời, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện công tác thu gom vận chuyển đến nơi quy định và sẽ có kết quả công khai”, ông Thái thông tin.

Ông Mai Trọng Thái, Chi Cục trưởng Chi Cục Bảo vệ Môi trường.

Theo vị này, viện hàn lâm khoa học Việt Nam, TP.Hà Nội cũng đã mời các cơ quan uy tín để khắc phục, tiếp tục quan trắc đánh giá.

Trong các ngày 13 - 14/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lấy mẫu không khí xung quanh trong vòng 24 giờ hằng ngày đối với 3 vị trí quanh khu vực nhà máy.

Kết quả phân tích so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh cho thấy các thông số NO2, SO2, CO đều nằm trong giới hạn cho phép, hàm lượng Hg (trung bình 24 giờ) trong không khí nằm dưới ngưỡng giới hạn cho phép.

Cũng tại buổi họp này, phóng viên đã đặt một số câu hỏi về việc trên mạng xã hội đưa ra nghi vấn, có hay không việc tác động của con người trong vụ cháy này?

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nêu rõ, trong văn bản, UBND thành phố đã nêu rõ, không có sự tác động của con người mà do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng (đèn Led).

Về phía Cơ quan điều tra, đã trưng cầu cơ quan giám định, viện khoa học hình sự Bộ công an và xác định không có sự tác động của con người. Về lý do, tại sao công bố chậm nguyên nhân, theo ông Trường, theo quy định, Cơ quan điều tra đã thông báo cho Viện kiểm sát, Công ty và người dân liên quan đến vụ cháy. Ngày 12/9, khi có kết quả, Công an đã báo cáo Thường trực Thành ủy, và nay công bố với báo chí truyền thông, không có phá hoại trong vụ việc này.

Trả lời thêm câu hỏi của phóng viên về việc tại sao không mời đại diện Công ty Rạng Đông đến buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho hay, buổi họp báo hôm nay là của Thành ủy tổ chức do đó không phải mời doanh nghiệp này đến. "Họ là doanh nghiệp, sai đâu phải chịu", ông Phong nói.