Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc chuyển mưa rét, miền Trung hứng đợt mưa lớn

Thứ Sáu, ngày 01/04/2022 07:57 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác; từ chiều 1/4 mưa giảm. Từ ngày 2/4, miền Bắc chuyển rét khô, trời nhiều mây, trưa chiều có lúc hửng nắng.

Miền Trung do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với không khí nên cuối tuần có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay (1/4) trời mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Từ 2/4, mưa vẫn tiếp diễn trong ngày nhưng trưa chiều có khoảng nắng đan xen.

