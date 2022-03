Vùng áp thấp tiến sát đất liền, miền Trung và Tây Nguyên mưa trắng trời

Một vùng áp thấp đang tiến gần đất liền các tỉnh Trung Bộ, gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (31/3), một vùng áp thấp đang ở ngay trên bờ biển Nam Trung Bộ và tiếp tục di chuyển về phía Tây tiến về đất liền.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, từ chiều qua đến sáng nay (tính từ 13 giờ ngày 30/3 đến 8 giờ ngày 31/3), ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực phía Đông Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thăng Bình (Quảng Nam) 95mm, Nhơn Hưng (Bình Định) 227mm, Sơn Hà (Phú Yên) 237mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 288mm, Ea M’Doal (Đắk Lắk) 124mm…

Vùng áp thấp sau đó sẽ kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục gây mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên từ nay (31/3) đến ngày 2/4.

Cụ thể: Từ chiều tối nay đến ngày 2/4, Nghệ An có mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm; Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ nay đến đêm 2/4, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa 150-300 mm, có nơi trên 350 mm.

Từ nay đến ngày mai (1/4), các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Tây Nguyên có mưa 100-180 mm, có nơi trên 200 mm; Bình Thuận, Ninh Thuận mưa 50-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay (31/3) đến ngày 02/4, trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định khả năng lên mức báo động (BĐ)1; riêng các sông ở Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

