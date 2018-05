2 container bốc cháy sau va chạm, cặp vợ chồng chết kẹt trong xe

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 10:48 AM (GMT+7)

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai xe bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn, cặp vợ chồng chết kẹt thương tâm...

Vụ tai nạn khiến 2 xe container bốc cháy ngùn ngụt

Sáng nay (9/5), trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Hải Phòng) cho biết: Đơn vị đang phối hợp với công an quận Hải An điều tra vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hải An.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng nay, tại số 543 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Hải An), ngay trước cổng trường SOS cách cầu vượt Lê Hồng Phong khoảng 400m.

2 chiếc xe biến dạng hoàn toàn

Theo ghi nhận, 2 xe container BKS 15C - 252.49 do anh Lê Thế Anh, sinh năm 1984 ở Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa điều khiển và xe container BKS 15C - 18495 do anh Lê Văn Thủy ở Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình điều khiển đi cùng chiều đã va chạm với nhau.

Vụ va chạm tạo một tiếng nổ lớn, lửa nhanh chóng bốc lên bao trùm cả 2 xe. Ngay sau đó, cả 2 xe bốc cháy ngùn ngụt, biến dạng hoàn toàn.

2 người bị kẹt trong cabin chết cháy, 1 tài xế may mắn thoát được ra ngoài nhưng bị thương nặng.

Tới 10h sáng nay, lực lượng chức năng mới đưa được xác 2 nạn nhân bị chết cháy ra ngoài tiến hành khám nghiệm. Tài xế Lê Văn Thủy và vợ Nguyễn Thị Toan là 2 nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ tai nạn.

Xe container chôn chân nhiều km trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vụ tai nạn khiến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ùn tắc nghiêm trọng kéo dài vài km từ cầu vượt Lê Hồng Phong đến cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm.