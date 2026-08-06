Quảng Ninh tính chi 80.000 tỷ đồng làm đường sắt kết nối Trung Quốc

Sáng 5/8, các đại biểu thảo luận tại tổ sau khi Chính phủ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Tại tổ Quảng Ninh, Bí thư Quản Minh Cường cho biết hạ tầng giao thông là một trong những lĩnh vực phát triển quan trọng, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai chữ số tới 2030 của địa phương.

Theo ông Cường, tỉnh dự kiến tự thu xếp nguồn vốn khoảng 80.000 tỷ đồng cho dự án đường sắt tốc độ cao kết nối Hạ Long - Móng Cái - Quảng Tây (Trung Quốc) dài 120 km. Tuyến đường này thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (một trong ba tuyến kết nối với Trung Quốc) đang được Bộ Xây dựng lập quy hoạch.

Dự án đường sắt kết nối với Quảng Tây (Trung Quốc) dự kiến có tốc độ 160 km một giờ, khai thác hỗn hợp chở hành khách và hàng hóa. Sau khi hoàn thành, tuyến này kết hợp cùng dự án Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có thể giúp hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt ở miền Bắc thuận lợi hơn.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đang triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long. Dự án này được khởi công từ tháng 4, với vốn đầu tư khoảng 5,6 tỷ USD.

Tuyến đường sắt này được đặt mục tiêu hoàn thành sau 2 năm, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh xuống còn hơn 20 phút. Hiện khoảng 99% mặt bằng đã được tỉnh giao cho nhà đầu tư để thi công dự án.

Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của kinh tế xã hội, nhất là với Quảng Ninh - địa phương duy nhất có đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Hiện tại, Quảng Ninh cũng sở hữu hệ thống đồng bộ, gồm đường bộ, hàng không và đường biển.

Bí thư Quảng Ninh Quản Minh Cường tại buổi thảo luận tổ sáng 6/8. Ảnh: Ngọc Thành

Theo đề xuất của Chính phủ, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh hiện nay. Thành phố này sẽ có diện tích 6.231 km2, dân số 1,52 triệu, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Góp ý tại tổ, bà Trần Thị Kim Nhung, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cũng cho rằng điều quan trọng là sau khi Quảng Ninh và Bắc Ninh lên thành phố, hai địa phương này sẽ đóng góp thế nào cho đất nước, cũng như làm gì để đời sống của người dân đi lên.

Với Quảng Ninh, bà đề nghị địa phương quan tâm đầu tư nhiều hơn đến giao thông liên xã, nội tại xã sau khi lên thành phố. Trong đó, bà Nhung nhắc đến các xã tại khu vực còn khó khăn như Bình Liêu, Hải Hà, Đàm Hà, Tiên Yên.

Tỉnh cũng là địa phương được Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cao thứ nhì và GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước đến 2030. Theo đó, Quảng Ninh cần phấn đấu đạt GRDP bình quân đầu người 20.000 USD vào cuối 2030 - gấp gần hai lần cuối năm 2025 (10.402 USD). Chỉ tiêu này cũng cao nhất cả nước và gấp hơn 2,35 lần mục tiêu GRDP bình quân của cả nước vào 2030, theo Nghị quyết 169 của Chính phủ.

Bí thư Quảng Ninh nói đây là mục tiêu vô cùng áp lực và tỉnh cần rất cố gắng để thực hiện. Theo ông Cường, để hiện thực hóa mục tiêu, Quảng Ninh cần tăng trưởng GRDP bình quân trên 12% mỗi năm.

"Nếu vẫn tăng trưởng hai chữ số, nhưng dưới 12%, GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh chỉ có thể đạt 17.500-18.000 USD", ông giải thích.

Những địa phương được giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước, trong đó Quảng Ninh đứng thứ nhất. Biểu đồ: Anh Tú