Vị thuốc quý cho u xơ - giúp dân văn phòng “thoát án cắt tử cung” chỉ sau 3 tháng

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 00:00 AM (GMT+7)

Chị đã uống nhiều loại rồi mà bệnh vẫn phát triển, trong ba năm nhân xơ phát triển. Mỗi lần “tái khám” kích thước khối u tăng lên một chút. Giờ kích thước to lên 57*58mm, bụng trướng lên rất khó chịu, Bác sỹ lại bảo “cắt bỏ” - Tâm sự của Chị H – 36 tuổi – Nhân viên văn phòng tại Hà Nội.

Nhân xơ tử cung cứ lớn dần lên theo thời gian…

Chỉ tình cờ phát hiện ra Nhân xơ tử cung khi đi khám sức khỏe định kỳ. Kích thước nhỏ, Bác sĩ bảo không lo lắng gì, định kỳ 3-6 tháng tái khám một lần, hết kinh sẽ nhỏ lại. Nghe thế chị cũng cảm thấy yên tâm, nghĩ là bệnh nhẹ. Và sáu tháng khám lại thì kích thước bằng “quả chanh” (trên 20mili). Lúc này chị lo lắng, cứ đà này thì ngày càng to lên, phải tìm giải pháp điều trị sớm vì chị sợ chưa đến tuổi “hết kinh” thì đã bị “cắt” rồi. Vì vậy chị tìm uống một số sản phẩm để dùng.

Ba năm qua chị đã uống nhiều loại rồi mà kích thước vẫn to lên. Nhân xơ tử cung cứ âm thầm lớn lên gần 60mm, lại có nang Naboth 6mm. Khí hư ra nhiều, cảm giác lúc nào cũng ẩm ướt rất khó chịu, bụng nặng trì xuống. Buổi sáng chị sờ thấy một khối tròn và gồ lên. Được chỉ định Bóc tách nhưng chị không muốn, một phần là còn trẻ tuổi, một phần chị thấy nhiều người “bóc” rồi mà vẫn bị lại.

Chị Huyền chia sẻ: u xơ 57*58mm và Nang Naboth cổ tử cung

Một lần vô tình đã mang may mắn đã đến với chị…

Đó là lần vô tình đọc được bài viết về tác dụng của chiết xuất từ củ mài đắng – cải thiện được nguyên nhân hình thành các u bất thường ở phụ nữ, đặc biệt là các khối u xơ, u nang. Khi tìm hiểu, chị đọc được nhiều kết quả mà chị em chia sẻ trên diễn đàn về giải pháp làm nhỏ u nhờ chiết xuất này nên hy vọng mình đáp ứng được.

Chiết xuất củ mài đắng – khắc tinh bệnh U xơ tử cung

Mấy năm qua chị đã uống nhiều sản phẩm rồi, nhưng nó ngày càng lớn nên chị cũng lo lắm. An phụ Khang An Châu khác với những sản phẩm chị đã uống như có chiết xuất Củ mài đắng, Xạ đen, Curcumin nano,.. Không biết có cải thiện được kích thước của chị không? Chị nói rất bi quan: có bệnh thì vái tứ phương, chỉ hy vọng là hợp thầy, hợp thuốc để không bị cắt bỏ thôi. Em gửi cho chị từng tháng để uống xem sao, gần hết chị lại gọi em gửi.

Trong mấy hộp đầu thấy dịch đẩy ra nhiều cũng hơi lo, nhưng bụng nhẹ hẳn. Sau vài chu kỳ chị thấy không còn gồ cứng lên vào buổi sáng nên thấy yên tâm, kiên trì sử dụng cho đủ lộ trình tư vấn.

Uống hết liệu trình ba tháng An Phụ Khang An Châu chị đã đến viện để siêu âm lại và kết quả vô cùng bất ngờ khi kích thước khối u xơ tử cung giảm còn 18mm, nang naboth cổ tử cung tiêu.

Chị vui vẻ nói: Nếu biết An Phụ Khang An Châu sớm thì chị đã không mệt mỏi trong những năm qua với tình trạng bụng cứ gồ to như mang bầu ấy. Dùng An Phụ Khang An Châu đã giúp giảm kích thước khối U xơ tử cung, hết nang Naboth và hết cả Viêm. Hy vọng chị em sớm tìm được sản phẩm này để đẩy lùi u xơ tử cung, nhân xơ.

An Phụ Khang An Châu với chiết xuất từ củ Mài đắng – Pregnenolone giúp cơ thể cân bằng nội tiết – tác động từ bên trong “loại bỏ” nguyên nhân gây U xơ tử cung, u nang buồng trứng giúp GIẢM kích thước các khối u.

An Phụ Khang An Châu – GIẢM kích thước u xơ, u nang

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh