Ý định của ông Trump với căn cứ chiến lược tại Afghanistan tạo nên điều hiếm thấy

Quan chức chính phủ các nước họp bên lề Tham vấn định dạng Mátxcơva ngày 7/10. ﻿(Ảnh: dpa)

Tại hội nghị về Afghanistan diễn ra ở thủ đô Mátxcơva của Nga ngày 7/10, ba quốc gia châu Á – vốn thường xuyên bất hoà trong các vấn đề biên giới và cạnh tranh ảnh hưởng – đã cùng tìm cách ngăn cản nỗ lực của Washington muốn giành lại căn cứ này.

“Các nước tham dự hội nghị cho rằng việc bất kỳ quốc gia nào tìm cách kiểm soát cơ sở hạ tầng quân sự tại Afghanistan hoặc các nước láng giềng là điều không thể chấp nhận được, bởi điều đó không có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực”, tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Nga đưa ra nêu rõ.

Đại diện từ Afghanistan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan cũng tham dự hội nghị, cùng phái đoàn Belarus với tư cách khách mời.

Được lập ra từ năm 2017, cơ chế Tham vấn định dạng Mátxcơva từ lâu đã là nền tảng đối thoại cấp khu vực về vấn đề Afghanistan.

Mục tiêu mà chính quyền Tổng thống Trump công khai nêu ra đã làm dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ tái lập hiện diện quân sự trong khu vực. Ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ nên giành lại căn cứ Bagram vì vị trí của nó gần miền tây Trung Quốc – nơi Bắc Kinh được cho là đang phát triển vũ khí hạt nhân.

Bagram, nằm cách thủ đô Kabul 44km về phía bắc, vốn là căn cứ không quân do Liên Xô xây dựng từ thập niên 1950.

Trong thời gian Mỹ chiếm đóng Afghanistan, Bagram trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại nước này, đồng thời là trung tâm chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm do Mỹ dẫn đầu, cho đến khi Mỹ và các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút quân năm 2021, dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Hiện, căn cứ này do Taliban kiểm soát. Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh giá trị chiến lược của Bagram và cáo buộc Trung Quốc gây ảnh hưởng tại đây, nhưng Taliban bác bỏ.

Tháng trước, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Trump nói rằng ông “muốn lấy lại” căn cứ này, đồng thời cảnh báo “những điều tồi tệ sẽ xảy ra” nếu Taliban không chấp nhận.

“Chúng tôi đang cố giành lại (căn cứ đó)… Một trong những lý do là, như các bạn biết, nó chỉ cách nơi Trung Quốc chế tạo vũ khí hạt nhân khoảng một giờ bay”, ông Trump phát biểu khi đó.

Taliban luôn khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện quân sự tại Afghanistan. Đáp lại lời đe dọa của ông Trump, lực lượng này nhấn mạnh rằng “độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan là điều tối quan trọng”.

Trong cuộc họp tại Mátxcơva vừa qua, các quốc gia tham dự một lần nữa tái khẳng định quan điểm ủng hộ Afghanistan trở thành một quốc gia “độc lập, thống nhất và hòa bình”.