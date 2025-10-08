Nga lên tiếng chuyện lập căn cứ quân sự ở Afghanistan

Ngày 7-10, phát biểu tại cuộc họp lần thứ bảy theo khuôn khổ Định dạng Moscow về vấn đề Afghanistan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng sự hiện diện quân sự của các lực lượng nước ngoài tại Afghanistan có thể châm ngòi cho những cuộc xung đột mới, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi một lần nữa khẳng định việc triển khai các căn cứ quân sự của nước thứ ba tại Afghanistan hoặc tương tự tại bất kỳ quốc gia láng giềng nào với bất kỳ lý do nào đều là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được” - ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Sự hiện diện quân sự của các lực lượng nước ngoài có thể làm mất ổn định tình hình và gây ra những cuộc xung đột mới” - ngoại trưởng Nga cảnh báo về việc lập căn cứ quân sự ở Afghanistan.

Ông Lavrov lưu ý rằng chính quyền Taliban tại Afghanistan đang đấu tranh hiệu quả chống lại chủ nghĩa khủng bố.

“Chúng tôi ghi nhận rằng Kabul đã có thể đối phó hiệu quả với các nhóm khủng bố, cụ thể là chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan, dù phải chịu áp lực lớn từ bên ngoài và hoạt động với ngân sách chính phủ tương đối hạn chế” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ông Lavrov kêu gọi phương Tây nên từ bỏ đường lối đối đầu, và nên có trách nhiệm trong việc tái thiết Afghanistan.

“Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi phương Tây từ bỏ đường lối đối đầu, hoàn trả những gì đã chiếm giữ, chịu trách nhiệm cho quá trình tái thiết Afghanistan sau xung đột và bồi thường cho hàng thập niên thiệt hại đối với nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Afghanistan” - theo ông Lavrov.

Vị ngoại trưởng cho rằng “các chính sách thù địch của các nước phương Tây vẫn đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng trên lộ trình của Afghanistan”.

“Họ vẫn đang giữ tài sản tài chính có chủ quyền của Afghanistan, đồng thời duy trì các lệnh trừng phạt và hạn chế đối với lĩnh vực ngân hàng của nước này” - ông Lavrov nói thêm.

Tại cuộc họp, ông Zamir Kabulov - Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Afghanistan - cho biết Ngoại trưởng Afghanistan - ông Amir Khan Muttaqi đã nói với Ngoại trưởng Lavrov rằng Afghanistan sẽ không cho phép thành lập các căn cứ quân sự nước ngoài tại Afghanistan.

“Nhà ngoại giao hàng đầu của Afghanistan khẳng định rõ ràng rằng Afghanistan và chính phủ nước này sẽ không cho phép thành lập các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình. Điều này bao gồm cả căn cứ Bagram” - ông Kabulov nói.

Theo vị đặc phái viên, Nga không có ý định triển khai các căn cứ quân sự tại Afghanistan.

“Điều này hoàn toàn bị loại trừ. Ngoại trưởng Lavrov đã khẳng định ông kiên quyết phản đối việc triển khai các căn cứ quân sự ở Afghanistan và các quốc gia láng giềng. Nga không có kế hoạch hay ý định nào như vậy” - ông Kabulov nhấn mạnh.

Các bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cảnh báo rằng chính quyền Afghanistan sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu từ chối bàn giao căn cứ không quân Bagram cho Mỹ.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của các quan chức Nga.