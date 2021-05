Xung đột Israel - Palestine leo thang và thế khó của Mỹ

Ngày 12-5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp khẩn lần thứ hai về tình hình căng thẳng giữa Israel và Palestine. Tại cuộc họp, 14 trong tổng số 15 thành viên hội đồng đều ủng hộ ra tuyên bố kêu gọi các bên giảm căng thẳng, ngoại trừ Mỹ. Do đó, cuộc họp kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố chung nào. Theo một nhà ngoại giao giấu tên, phía Mỹ coi việc Hội đồng bảo an họp hai lần về xung đột Israel - Palestine là đã đủ để “thể hiện quan ngại” nên nước này không đồng ý ra tuyên bố chung. Trong cuộc họp lần thứ nhất ngày 10-5, phái đoàn Mỹ cũng không tán thành một văn bản do Tunisia, Na Uy và Trung Quốc đề xuất, trong đó kêu gọi các bên liên quan kiềm chế các hành động khiêu khích và yêu cầu Israel ngừng trục xuất các gia đình Palestine ở đông Jerusalem.