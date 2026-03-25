Israel không kích hàng loạt mục tiêu tại Thủ đô Beirut của Lebanon

Theo Bộ Y tế Lebanon, cuộc không kích của Israel tại khu vực Bshamoun, phía Đông Nam Thủ đô Beirut đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Đây là khu vực nơi đa số người Druze sinh sống, nằm ngoài các thành trì truyền thống của Hezbollah.

Một cuộc tấn công của Israel vào khu vực ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon. (Ảnh: AP)

Trong khi hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA) đưa tin về các cuộc không kích qua đêm của Israel, tại 7 khu vực thuộc vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, nơi Hezbollah nắm quyền kiểm soát.

Xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát, cho đến nay đã khiến 1.039 người tại Lebanon thiệt mạng, trong khi hơn 1 triệu người trên khắp Lebanon phải di dời.

Cũng trong hôm qua, quân đội Israel cho biết, Hezbollah đã bắn hàng chục tên lửa vào miền Bắc nước này, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.