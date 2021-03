Xe tải chắn ngang cao tốc ở Trung Quốc gây sốt vì giống siêu tàu hàng mắc cạn

Thứ Hai, ngày 29/03/2021

Cảnh xe tải chở container Evergreen nằm chắn ngang đường cao tốc ở Trung Quốc tuần qua gợi nhớ đến siêu tàu khổng lồ mắc cạn ở kênh đào Suez.

Xe đầu kéo chở container Evergreen gặp tai nạn ở Trung Quốc.

Theo trang Snopes, chiếc xe container mang logo Evergreen chắn ngang cao tốc ở Nam Kinh, Trung Quốc gây chú ý vì giống tàu chặn kênh đào Suez là sự kiện có thật.

Xe đầu kéo mang thùng container màu xanh sơn dòng chữ Evergreen gặp tai nạn chắn ngang đường cao tốc Trường Xuân - Thâm Quyến, đoạn km số 56 đi qua thành phố Nam Kinh. Sự cố xảy ra vào sáng ngày 27.3 gây ùn tắc kéo dài trên đường cao tốc.

Ảnh chụp hiện trường sự cố trích từ camera tạo thành cơn sốt trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng liên tưởng sự cố với vụ siêu tàu chở hàng MV Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez.

Toàn cảnh tàu chở hàng MV Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez.

Không chỉ mang container có logo giống con tàu đang mắc kẹt ở kênh đào Suez, chiếc xe đầu kéo cũng gần như chắn ngang tuyến đường cao tốc, gây tắc nghẽn giao thông.

Tàu Ever Given do công ty vận tải đường biển Evergreen ở Đài Loan điều hành. Trong khi đó, đơn vị sở hữu xe container Evergreen là công ty chuyên xây dựng và bảo trì đường cao tốc Giang Tô. Hai công ty này không hề có mối liên hệ với nhau.

Khác với sự cố nghiêm trọng ở kênh đào Suez, tính đến hết ngày 28.3 vẫn chưa được giải quyết, vụ tai nạn trên đường cao tốc Trung Quốc ít nghiêm trọng hơn. Sự cố xe tải Evergreen được khắc phục vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

