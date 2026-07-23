WSJ: Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến rộng lớn hơn với Iran

Binh lính Mỹ tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan. Ảnh Không quân Mỹ

Tờ báo cho biết: "Mỹ đang triển khai thêm binh lính, nhân viên y tế và vũ khí đến Trung Đông để tạo cho Tổng thống Trump nhiều lựa chọn hơn cho một phản ứng mạnh mẽ khi ông cân nhắc một cuộc xung đột rộng hơn với Iran". Tờ báo này khẳng định rằng trong tuần qua, Washington đã triển khai lực lượng đặc nhiệm đến khu vực và bố trí các phi đội máy bay chiến đấu tại các căn cứ trên khắp Trung Đông. Trong khi đó, các máy bay ném bom B-1 đóng tại Anh được cho là đang được chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến quy mô lớn.

Một quan chức cho biết, hơn 150 nhân viên y tế đã đến bệnh viện chính ở Đức, nơi đang điều trị cho các binh sĩ bị thương ở Trung Đông.

Trước đó, Axios đưa tin rằng các nhà trung gian đã trình lên Washington một đề xuất về lệnh ngừng bắn 10 ngày. Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng đang xem xét đề xuất này và kêu gọi Israel tránh các bước có thể dẫn đến leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, Washington đồng thời đang chuẩn bị cho khả năng đàm phán thất bại và tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực.

Vào đêm ngày 8 tháng 7, Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, cáo buộc nước này tấn công các tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Tehran gọi đây là hành vi vi phạm các thỏa thuận đã đạt được và bắt đầu tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Vòng leo thang mới này diễn ra chỉ ba tuần sau khi các bên ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột.