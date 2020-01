WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do virus Corona

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 06:50 AM (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 30.1 tuyên bố dịch bệnh do virus Corona lây lan từ Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, trong bối cảnh số người lây nhiễm tăng mạnh.

Mỹ ghi nhận ca lây nhiễm virus Corona từ người sang người đầu tiên.

Theo Daily Mail, tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu là mức cảnh báo cao nhất mà WHO có thể đưa ra. Chỉ một tuần trước, WHO tuyên bố dịch bệnh chưa đến mức phải cảnh báo toàn cầu, nhưng giờ đây số người lây nhiễm tăng mạnh và bắt đầu có những trường hợp lây nhiễm từ người sang người bên ngoài Trung Quốc.

Hôm 30.1, Mỹ ghi nhận ca lây nhiễm từ người sang người đầu tiên. Đó là một người chồng bị nhiễm virus Corona từ vợ, do bà này từng đến Vũ Hán, vùng tâm dịch.

Các chuyên gia Mỹ cho biết nguy cơ virus lây lan ra cộng đồng ở mức thấp vì “đây là ca lây nhiễm từ vợ sang chồng, tức là có tiếp xúc gần gũi”.

“Lý do mà đến bây giờ chúng tôi mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp là do dịch bệnh cũng xảy ra ở nhiều quốc gia khác”, giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo tại Thụy Sĩ.

"Lo ngại lớn nhất của chúng tôi là nguy cơ virus lây lan đến những quốc gia có hệ thống chăm sóc y tế kém", ông Ghebreyesus nói thêm, đồng thời ca ngợi nỗ lực chống dịch của Trung Quốc. WHO cũng chưa khuyến cáo các quốc gia đóng cửa biên giới với Trung Quốc hay hạn chế di chuyển đối với người Trung Quốc.

Đây là lần thứ 5 kể từ năm 2005, WHO đưa ra mức cảnh báo cao nhất, theo Daily Mail. Gần đây nhất là cảnh báo dịch bệnh Ebola ở Cộng Hòa Congo năm 2019.

Tính đến ngày 30.1, Trung Quốc ghi nhận 213 người tử vong do virus Corona và hơn 9.356 người nhiễm bệnh. Trên thế giới, virus này đã lan rộng đến 19 quốc gia.

