WHO nêu lý do bùng nổ ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Soumya Swaminathan, người đứng đầu bộ phận khoa học của WHO, nhận định biến chủng B.1.617 là một trong những nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan rất nhanh ở Ấn Độ.

Soumya Swaminathan, người đứng đầu bộ phận khoa học của WHO.

Một biến thể Covid-19 dễ lây lan hơn và có thể né tránh sự bảo vệ của vaccine đang xuất hiện ở Ấn Độ, góp phần vào sự bùng nổ số ca nhiễm, người đứng đầu bộ phận khoa học của WHO nói, theo NDTV.

Bà Swaminathan nói "các đặc điểm dịch tễ học mà chúng ta thấy ở Ấn Độ ngày nay cho thấy rằng đó là một biến thể lây lan rất nhanh".

Bà Swaminathan nói biến chủng Covid-19 mang tên B.1.167, lần đầu phát hiện vào tháng 10 năm ngoái, là một trong những nguyên nhân gây ra thảm kịch Covid-19 ở Ấn Độ.

"Có nhiều tác nhân tăng tốc, một trong số đó là virus lây lan nhanh hơn", nhà khoa học 62 tuổi nói.

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá biến chủng B.1.167 mang các đặc điểm đột biến có khác biệt và “rất cần được quan tâm”. WHO hiện chưa đưa biến thể này vào danh sách đáng lo ngại, gồm các biến chủng nguy hiểm hơn chủng virus ban đầu lây lan ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Bà Swaminathan nói việc WHO đưa biến chủng này vào danh sách đáng lo ngại chỉ là vấn đề thời gian.

"B.1.617 là biến chủng đáng lo ngại do có một số đột biến làm tăng khả năng lây lan và có thể giúp virus kháng lại các kháng thể hình thành do tiêm vaccine hoặc do nhiễm Covid-19 từ trước”, bà Swaminathan nói thêm.

Tuy nhiên, nhà khoa học của WHO cũng nhấn mạnh biến chủng B.1.167 không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến số ca nhiễm và tử vong tăng kỷ lục ở Ấn Độ.

Nhiều người Ấn Độ dường như đã chủ quan, không tuân thủ các quy tắc phòng dịch và tham gia các sự kiện tập trung đông người.

Bà Swaminathan nói Ấn Độ đã để lỡ iai đoạn vàng để dập dịch ngay từ ban đầu. "Đến khi dịch Covid-19 ở Ấn Độ tăng ‘thẳng đứng’, rất khó để ngăn chặn vì virus đã lây nhiễm cho hàng chục ngàn người, tiếp tục nhân lên với tốc độ cực nhanh”, bà Swaminathan nói.

Nói về chiến dịch tiêm chủng ở quê nhà, bà Swaminathan thừa nhận Ấn Độ mới chỉ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 2% dân số. “Sẽ mất rất nhiều tháng cho đến khi chúng ta đạt tỉ lệ tiêm chủng từ 70-80% dân số”, bà nói.

Nguồn: http://danviet.vn/who-neu-ly-do-bung-no-ca-nhiem-covid-19-o-an-do-5020219518595786.htmNguồn: http://danviet.vn/who-neu-ly-do-bung-no-ca-nhiem-covid-19-o-an-do-5020219518595786.htm