Vì sao Ukraine quyết chặn Telegram trên các thiết bị chính phủ?

Truyền thông Ukraine ước tính đến cuối năm 2023, 75% người dân nước này đang sử dụng Telegram để liên lạc và 72% coi nền tảng này là nguồn thông tin chính. Ảnh: Getty Images

Theo Trung tâm Điều phối an ninh mạng quốc gia Ukraine, lệnh cấm cài đặt ứng dụng nhắn tin Telegram áp dụng đối với các thiết bị chính thức của quan chức và nhân viên chính phủ, quân nhân, lực lượng an ninh và quốc phòng, cũng như nhân viên tại các cơ sở hạ tầng quan trọng. Thông báo của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) hôm 20/9 nêu rõ, đây là vấn đề an ninh quốc gia.

Trong cuộc họp diễn ra trước đó một hôm, Cơ quan An ninh Ukraine và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Telegram đang bị lạm dụng cho các cuộc tấn công mạng, lừa đảo, phát tán mã độc, xác định vị trí người dùng và điều chỉnh các cuộc tấn công tên lửa.

Andriy Kovalenko - người đứng đầu trung tâm phòng chống tin sai lệch của NSDC, xác nhận rằng hạn chế chỉ có hiệu lực với thiết bị của chính phủ. Nhưng Những cá nhân buộc phải sử dụng Telegram cho trong công việc sẽ được miễn lệnh cấm này. Người dân Ukraine cũng vẫn được tự do sử dụng Telegram.

Hồi đầu tháng 9, Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) Kyrylo Budanov thừa nhận Telegram là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Ukraine, thường được cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để liên lạc tại các khu vực do Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, ông không ngần ngại cho biết Telegram có nhiều nội dung độc hại và là mối đe dọa an ninh quốc gia. Do vậy, lãnh đạo GUR muốn danh tính của những người đứng sau các kênh trên Telegram phải được công khai. Ông Budanov nhấn mạnh: "Đây là cách để các quản trị viên trên Telegram có trách nhiệm hơn với những thông tin được đăng tải trên nền tảng của họ".

Theo các nhà phân tích, Tổng thống Zelensky nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng Telegram trong các giao tiếp công khai và tương tác với công chúng, vì đây là một phần trong nhiệm vụ chính thức của ông.

