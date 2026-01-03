Venezuela yêu cầu bằng chứng Tổng thống Maduro và phu nhân còn sống

"Chúng tôi yêu cầu bằng chứng ngay lập tức về việc Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores còn sống", bà Rodriguez nói.

Phát biểu trên tờ New York Times ngay sau khi tuyên bố đã tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro cùng phu nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ đã có nhiều kế hoạch hoàn hảo.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, ông đã ra lệnh thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Venezuela và phu nhân. Một quan chức Mỹ giấu tên cũng xác nhận với truyền thông rằng, ông Maduro và vợ đã bị bắt giữ.

Ông Trump cho biết chiến dịch này được thực hiện "phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ" và hứa sẽ cung cấp thêm chi tiết tại cuộc họp báo lúc 11h sáng cùng ngày tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida.