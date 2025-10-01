Ukraine tuyên bố làm tê liệt 'rồng lửa' S-400 Nga ở Crimea

Hệ thống S-400. (Ảnh: Tass)

Hãng tin Pravda dẫn nguồn Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, hệ thống phòng không đắt đỏ của Nga đã bị nhắm mục tiêu bởi máy bay không người lái (UAV) tấn công của SOF.

“Trạm radar là con mắt của hệ thống S-400 Triumf. Nếu không có bộ phận giám sát và nhắm mục tiêu này, toàn bộ hệ thống sẽ mất khả năng chiến đấu”, SOF cho biết.

Lực lượng Đặc nhiệm nhấn mạnh, rằng các đơn vị của SOF tiếp tục gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Nga, khiến họ khó có thể tiến hành các hoạt động chiến đấu tiếp theo.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ngày 30/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã ngăn chặn và phá hủy 81 máy bay không người lái của Ukraine trên không phận Nga.

Trong đó có 26 UAV bị bắn hạ trên không phận tỉnh Voronezh, 25 UAV ở tỉnh Belgorod, 12 UAV ở tỉnh Rostov, 11 UAV ở tỉnh Kursk và 7 UAV ở tỉnh Volgograd.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến sự xuất hiện của UAV ở Crimea.