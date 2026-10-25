Ukraine tập kích hàng loạt mục tiêu ở Nga

Nhà máy Proton bị tấn công

Ông Ilya Sukhikh - Thị trưởng Togliatti, cho biết các báo cáo sơ bộ cho thấy không có người thiệt mạng hoặc bị thương. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể những cơ sở nào đã bị tấn công.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố, lực lượng nước này đã tấn công nhà máy hóa dầu Togliattikauchuk - một trong những nhà sản xuất cao su tổng hợp lớn nhất của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công nhà máy điện tử Proton tại tỉnh Oryol của Nga. Theo Kiev, cơ sở này sản xuất các linh kiện dùng cho tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Ông Andrei Klychkov - Thống đốc tỉnh Oryol, cho biết 3 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào cơ sở dân sự chưa được xác định cụ thể trong khu vực.

Quân đội Ukraine còn tuyên bố đã đánh trúng một máy bay tại sân bay quân sự Yeysk ở miền nam nước Nga. Chính quyền địa phương xác nhận khu vực này bị tấn công, nhưng cho biết vụ việc chỉ gây ra thiệt hại với 2 tòa nhà chung cư.

Cũng trong ngày 24/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 1.297 máy bay không người lái, 1 tên lửa hành trình SCALP do Pháp sản xuất và 4 tên lửa Neptune của Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, nước này đã được khôi phục toàn bộ quyền truy cập tín hiệu vệ tinh quân sự Starshield.

Tổng thống Volodymir Zelensky xác nhận Starlink và Starshield đã hoạt động trở lại, với tốc độ như trước kia.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những dịch vụ này, mô tả chúng là “yếu tố thiết yếu đối với hoạt động hậu cần ở tiền tuyến và bảo vệ Ukraine".

CNN dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị tỷ phú Elon Musk khôi phục toàn bộ quyền truy cập của Ukraine vào hệ thống vệ tinh Starshield. Theo nguồn tin này, ông Trump muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến tốc độ kết nối bị giảm và đã liên hệ với ông Musk, sau khi các quan chức Ukraine phàn nàn về tình trạng gián đoạn.

Ngày 23/10, ông Zelensky nói đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất.

“Việc bàn giao các tên lửa đánh chặn để bảo vệ chúng tôi trước tên lửa đạn đạo của Nga vẫn bị trì hoãn. Chúng tôi đang chờ những tên lửa đã được thống nhất cung cấp từ trước, nhưng đến nay chúng vẫn chưa được chuyển giao”, ông nói.

Ông cho biết Ukraine sẽ có thêm một cuộc gặp với các đại diện Mỹ trong tuần tới, sau cuộc trao đổi với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đầu tuần này.