Ukraine bất ngờ nhận được "quà khủng" từ châu Âu, mở ra đường sống giữa lúc nguy cấp

Binh sĩ Ukraine. Ảnh Reuters.

Euromaidanpress cho biết, Cộng hòa Séc đã xác nhận sẽ chuyển giao cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa MTS Narwhal, một hệ thống hoàn toàn mới, được thiết kế riêng cho môi trường chiến tranh điện tử khốc liệt mà Nga đang áp dụng. Những quả tên lửa đầu tiên dự kiến đến tay Ukraine từ tháng 1–2/2026, không phải để trưng bày, mà để bắn thật - đánh thật - thử nghiệm ngay trên chiến trường.

“Quà Giáng sinh” bất ngờ

Theo các nguồn tin quân sự, Narwhal không phải là gói viện trợ mang tính chính trị hay tượng trưng. Nếu vượt qua các cuộc thử nghiệm thực chiến, tên lửa này có thể bước vào sản xuất hàng loạt ngay từ tháng 3/2026, đồng nghĩa với việc Ukraine có thể tiếp cận nguồn vũ khí tấn công chiều sâu ổn định, do chính châu Âu phát triển.

Trong bối cảnh việc viện trợ ATACMS của Mỹ hay Taurus của Đức thường xuyên vấp phải rào cản chính trị, Narwhal được xem là lối thoát chiến lược, giúp Kiev duy trì năng lực tấn công mà không phải chờ đợi những quyết định khó đoán từ các đồng minh lớn.

Narwhal là tên lửa hành trình dùng động cơ phản lực do công ty LPP của Séc phát triển, với: Tầm bắn lên tới 680 km; Tốc độ khoảng 750 km/h; Đầu đạn nặng 120 kg.

Những con số này đủ để đưa Narwhal vào nhóm vũ khí đánh sâu hậu phương, nhắm tới các căn cứ chỉ huy, kho nhiên liệu, kho đạn và hạ tầng quân sự chiến lược của Nga.

Tuy nhiên, điểm khiến Narwhal trở thành “quà khủng” thực sự lại nằm ở hệ thống dẫn đường. Tên lửa này kết hợp dẫn đường quán tính với so khớp địa hình bằng hình ảnh, cho phép tiếp tục bay và tấn công chính xác ngay cả khi GPS bị gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa - điều mà Nga đang coi là lá chắn phòng thủ hiệu quả nhất của mình.

Nói cách khác, Narwhal được sinh ra để xuyên thủng chính lớp phòng thủ điện tử mà Nga dựa vào.

Vì sao Narwhal có thể “cứu nguy” cho Ukraine?

Với tầm bắn gần 700 km, Ukraine có thể đe dọa các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga mà trước đây nằm ngoài tầm với. Các cơ sở chỉ huy, sân bay, kho hậu cần từng được coi là an toàn nay buộc phải phân tán, di dời hoặc tăng cường phòng thủ, kéo theo chi phí và áp lực khổng lồ.

Đầu đạn 120 kg đủ sức phá hủy máy bay đỗ ngoài trời; Gây nổ dây chuyền tại kho nhiên liệu, đạn dược; Làm tê liệt hạ tầng duy trì chiến tranh.

Trong một cuộc chiến mà Nga đang dựa nặng vào chiều sâu lãnh thổ, Narwhal được cho là chính là công cụ giúp Ukraine đánh vào điểm yếu đó.

Ukraine - “bãi thử” hoàn hảo cho vũ khí mới

Ukraine không xa lạ với vai trò bãi thử chiến trường cho vũ khí phương Tây. Thực tế chiến đấu đã giúp Kiev rút ngắn chu kỳ hoàn thiện vũ khí từ nhiều năm xuống chỉ vài tháng, điều mà không thao trường nào có thể làm được.

Bằng việc thử nghiệm Narwhal trong điều kiện thực chiến, Ukraine sẽ cung cấp dữ liệu sống còn cho các kỹ sư Séc. Đổi lại, Kiev nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận được tên lửa khi hệ thống bước vào sản xuất, tạo ra một mối quan hệ “đôi bên cùng có lợi”.

Narwhal không chỉ là một loại vũ khí mới. Nó gửi đi thông điệp rằng châu Âu đã bước sang giai đoạn chủ động định hình chiến trường, thay vì chỉ viện trợ từ kho dự trữ.

Một “ATACMS - Taurus kiểu châu Âu” đã chính thức xuất hiện, và Ukraine là nơi nó được khai hỏa đầu tiên.

Trong bối cảnh chiến sự giằng co, nguồn lực hao mòn và các quyết định chính trị ngày càng khó lường, “món quà khủng” mang tên Narwhal có thể chính là quân bài giúp Ukraine cầm cự, phản công và giữ thế chủ động trong năm 2026, theo Euromaidanpress.