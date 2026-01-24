Truyền thông quốc tế nhận định về Đại hội XIV của Đảng Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Hãng tin Reuters (Anh) đánh giá, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đứng trước “những nhiệm vụ to lớn”, đồng thời cho thấy sự ổn định chính trị và tính kế thừa trong lãnh đạo. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm tái bổ nhiệm được xem là yếu tố bảo đảm tính nhất quán trong điều hành, duy trì phương thức ra quyết định tập thể - nền tảng đã giúp Việt Nam giữ ổn định chính sách kinh tế và đối ngoại suốt nhiều thập kỷ Đổi mới. Reuters cũng nhấn mạnh cam kết của lãnh đạo Việt Nam trong việc thúc đẩy cải cách, tinh gọn bộ máy và duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Báo Paxason - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là “niềm tin về sự phát triển”, tổng kết gần 40 năm đổi mới với những thành tựu mang tính bước ngoặt. Bài viết đánh giá cao việc Việt Nam kiên trì xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,5% trong nhiều thập kỷ, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 25 lần, đồng thời mở rộng hội nhập quốc tế một cách chủ động, hiệu quả. Theo Paxason, Đại hội XIV của Đảng không chỉ xác lập định hướng phát triển 5 năm tới mà còn củng cố nền tảng để Việt Nam nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

Từ góc nhìn lịch sử, Hãng Thông tấn quốc gia Lào khẳng định, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự tiếp nối logic của quyết sách đổi mới từ Đại hội VI năm 1986. Bài viết nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới tư duy và mô hình phát triển, Việt Nam đã chứng minh khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động toàn cầu, từ khủng hoảng kinh tế, đại dịch COVID-19 đến căng thẳng địa chính trị. Những thành tựu giai đoạn 2020-2025, đặc biệt việc duy trì ổn định vĩ mô, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao năng lực quốc phòng - an ninh là tiền đề quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong khi đó, báo Granma của Cuba nhấn mạnh tính kiên định về mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và tinh thần tự chủ, tự tin của Việt Nam. Granma cho rằng, Đại hội XIV của Đảng thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, củng cố độc lập, chủ quyền và nâng cao đời sống nhân dân- những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc con đường phát triển của Việt Nam.

Một điểm chung được nhiều học giả và cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận là việc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc sớm hơn dự kiến, phản ánh sự đồng thuận cao và hiệu quả trong công tác tổ chức. Điều này cho thấy tính thực tiễn, khoa học của quá trình chuẩn bị văn kiện, cũng như sự nhất trí của các đại biểu đối với đường hướng phát triển đã được xác định. Với đội ngũ lãnh đạo mới thể hiện bản lĩnh, niềm tin và trách nhiệm cải cách, cùng hệ thống nghị quyết và kế hoạch hành động rõ ràng, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ để Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, vững vàng tiến vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng.