Israel tấn công đường sắt và cầu ở Tehran

Khoảng 1 tiếng rưỡi sau bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong Israel đã tấn công các tuyến đường sắt và cầu tại Iran trong ngày 7/4.

Trước đó, truyền thông Iran cũng đưa tin các cây cầu đã trở thành mục tiêu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters)

Ông Netanyahu cho rằng các tuyến đường sắt và cầu đó được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng để vận chuyển nhân lực, vũ khí và nguyên liệu thô, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh cáo buộc.

Theo luật pháp quốc tế, việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự nói chung là hành vi bị cấm. Tuy nhiên, Israel đã nhiều lần không kích nhằm vào cầu và các mục tiêu dân sự khác tại Iran và Li-băng.

“Chúng tôi đang tấn công chế độ khủng bố ở Iran với cường độ ngày càng gia tăng”, ông Netanyahu nói trong tuyên bố do văn phòng của ông đưa ra.

Tuyên bố này không đề cập đến thời hạn chót 7/4 mà Tổng thống Trump đưa ra trước đó.

Cũng trong ngày 7/4, Israel cảnh báo người dân Iran tránh xa tàu hỏa và các tuyến đường sắt.

Mỹ tấn công đảo Kharg

Hãng tin Axios trích dẫn một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran.

Ảnh vệ tinh đảo Kharg. (Ảnh: Airbus)

Các thông tin ban đầu cho thấy trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của đảo đã bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công, động thái này có thể làm tê liệt dòng chảy dầu thô đến khu vực.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa ném bom hoặc giành quyền kiểm soát hòn đảo này. Ngày 30/3, ông viết trên mạng xã hội rằng Mỹ có thể phá hủy “các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg”.

Đợt không kích của Mỹ không trúng cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg

Mỹ tấn công đảo Kharg của Iran, nhưng một quan chức Mỹ cho biết các đòn tấn công không ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Trong chuyến thăm Hungary, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đề cập đến các cuộc không kích này. Ông cho biết đây không phải là sự thay đổi chiến lược.

“Chúng tôi dự định tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, và tôi tin là chúng tôi đã thực hiện điều đó”, ông Vance nói.

“Chúng tôi sẽ không tấn công các mục tiêu năng lượng và cơ sở hạ tầng cho đến khi Iran đưa ra một đề xuất mà chúng tôi có thể ủng hộ, hoặc không đưa ra đề xuất nào. Tôi không cho rằng những gì xảy ra ở đảo Kharg cho thấy sự thay đổi chiến lược, hay bất kỳ thay đổi nào từ phía Tổng thống Mỹ”, ông Vance cho biết.

Trước đó, vào giữa tháng 3, lực lượng Mỹ cũng đã không kích đảo Kharg. Khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố các mục tiêu quân sự tại đây đã bị “xóa sổ hoàn toàn” và cảnh báo rằng bước tiếp theo có thể là nhắm vào hạ tầng dầu mỏ.

Quan chức Mỹ giấu tên cho biết, một số mục tiêu trong đợt không kích lần này từng bị tấn công trước đó.

Lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra một lời đe dọa khác đối với Iran khi thời hạn mở cửa eo biển Hormuz đang đến gần.

“Cả một nền văn minh sẽ bị xóa sổ trong đêm nay, không bao giờ được hồi sinh nữa”, ông Trump bắt đầu trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết nhằm mở lại eo biển Hormuz. Nội dung dự thảo đã được điều chỉnh do sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.

“Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, giờ đây khi chúng ta đã có sự thay đổi chế độ hoàn toàn, trong đó những bộ óc khác biệt, thông minh hơn và ít cực đoan hơn chiếm ưu thế, có lẽ điều gì đó tuyệt vời mang tính cách mạng có thể xảy ra”, ông tiếp tục.

“AI BIẾT ĐƯỢC? Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời đêm nay, một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của lịch sử thế giới”.

Khói bốc lên từ đảo Kharg, ngày 7/4. Ảnh: Telegram

Các mục tiêu của Mỹ trong cuộc tấn công

Một quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn NBC News cho biết, quân đội nước này đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg.

Chiến dịch của Mỹ bao gồm các cuộc không kích dọc theo phía bắc của hòn đảo và không có binh lính Mỹ nào được triển khai trên bộ.

Nguồn tin của NBC News cho biết thêm, lực lượng Mỹ không tấn công các mỏ dầu trên đảo, mà thay vào đó nhắm vào các hầm trú ẩn và kho chứa quân sự, hệ thống phòng không và các cơ sở quân sự khác.

Mỹ xác nhận tấn công đảo Kharg

Phó Tổng thống J.D. Vance xác nhận các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào đảo Kharg của Iran, cho biết ông đã nói chuyện với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine trước đó.

“Chúng ta đã dự định tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Tôi tin rằng chúng ta đã làm được điều đó”, ông Vance nói trong một cuộc họp báo ngày 7/4.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng, các cuộc tấn công không đánh dấu sự thay đổi chiến lược cũng như không thay đổi hạn chót 20h ngày 7/4 mà Tổng thống Trump đã đặt ra cho Iran để mở eo biển Hormuz.

IRGC cảnh báo cứng rắn, tuyên bố tấn công lợi ích Mỹ và đồng minh tại Trung Đông

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 7/4 tuyên bố nếu “lằn ranh đỏ” của Tehran bị vượt qua, quy mô đáp trả sẽ khiến Mỹ và các đồng minh mất khả năng tiếp cận nguồn dầu khí trong khu vực trong nhiều năm.l, hãng tin Iran Tasnim đưa tin.

Các mô hình tên lửa của Iran. Ảnh: Tasnim.

Trong thông cáo công bố sáng cùng ngày, bộ phận quan hệ công chúng của IRGC cho biết lực lượng Hải quân và Không gian Vũ trụ của họ đã tiến hành một chiến dịch phối hợp vào rạng sáng, thuộc làn sóng thứ 99 của chiến dịch “Lời hứa đích thực 4”. Đây được mô tả là phản ứng trước các hành động mà Iran cho là “tội ác của đối phương”, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hóa dầu tại Asaluyeh.

Theo IRGC, chiến dịch nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, cùng các trung tâm chỉ huy quân sự của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. Các loại vũ khí được sử dụng gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tấn công.

IRGC tuyên bố đã tấn công hiệu quả hai tổ hợp hóa dầu lớn tại Ảrập Xê t, bao gồm cơ sở tại khu vực Al Jubail thuộc sở hữu của các tập đoàn Mỹ Sadara, ExxonMobil và Dow Chemical, cũng như tổ hợp của Chevron Phillips tại Al Juaima’h. Các mục tiêu này bị nhắm bắn bằng tên lửa tầm trung và nhiều UAV tự sát.

IRGC cũng tuyên bố một tàu container thuộc sở hữu của phía Israel, đang vận chuyển thiết bị quân sự qua cảng Khorfakkan (UAE) mà không đi qua eo biển Hormuz, đã bị đánh trúng chính xác sau các hoạt động tình báo và tấn công bằng tên lửa của Iran. Theo tuyên bố, việc phá hủy con tàu là lời cảnh báo đối với mọi phương tiện hợp tác với Israel và Mỹ.

Ngoài ra, IRGC khẳng định đã tấn công vị trí của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ CVN-72 tại khu vực sâu trong Ấn Độ Dương bằng tên lửa hành trình hải quân tầm xa.

Trong thông điệp mang tính răn đe, IRGC chỉ trích lãnh đạo Mỹ “hành xử liều lĩnh” và cho rằng Washington đã hy sinh lợi ích của mình vì Israel, đồng thời không đánh giá đúng mức các tài sản chiến lược nằm trong tầm với của lực lượng Iran.

Tuyên bố nhấn mạnh Iran không khởi xướng tấn công vào các mục tiêu dân sự và cũng không có ý định làm vậy, song sẽ không do dự đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này. IRGC cũng cảnh báo rằng nếu quân đội Mỹ “vượt lằn ranh đỏ”, phản ứng của Iran sẽ không giới hạn trong khu vực.

Đáng chú ý, lực lượng này cho biết trước đây Tehran đã thể hiện “sự kiềm chế đáng kể” vì thiện chí với các quốc gia láng giềng, nhưng những cân nhắc đó “nay không còn được áp dụng”.

Cũng trong ngày 7/4, truyền thông Iran đưa tin 18 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhằm vào tỉnh Alborz, giáp ranh thủ đô Tehran.

Theo trang tin Mizan Online và hãng thông tấn bán chính thức Fars, giới chức tỉnh Alborz cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng các khu dân cư.

Ngoài những người thiệt mạng còn có 24 người khác bị thương.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA, dẫn lời một quan chức tỉnh, cho biết một cuộc tấn công đã nhắm vào một cây cầu đường sắt ở Kashan (Iran), khiến hai người thiệt mạng.

Trong khi đó, trang web của báo Etemad cũng đưa tin về một cuộc tấn công nhắm vào một cây cầu trên đường cao tốc Tabriz - Zanjan ở tây bắc Iran.

Quân đội Israel cho biết đã tấn công một khu phức hợp hóa dầu của Iran ở Shiraz, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các công ty Mỹ hoạt động tại Ả-rập Xê-út ngay sau đó. Cầu King Fahd, một cây cầu quan trọng nối liền Ả-rập Xê-út và Bahrain, đã bị đóng cửa.

Quân đội Israel cũng đưa ra tuyên bố cảnh báo người dân Iran không nên sử dụng tàu hỏa cho đến 21h vì “lý do an toàn”.

Các vụ tấn công mới nhất xảy ra khi IRGC đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay đối với các nước láng giềng, tuyên bố rằng "sự kiềm chế của họ đã chấm dứt".

“Các đối tác khu vực của Mỹ cũng nên biết rằng, cho đến nay, chúng tôi đã thể hiện sự kiềm chế rất lớn vì lợi ích quan hệ láng giềng tốt đẹp và đã cân nhắc nhiều yếu tố khi lựa chọn mục tiêu tấn công, nhưng tất cả những cân nhắc đó giờ đây đã không còn nữa”, IRGC cho biết. "Sự đáp trả của chúng tôi sẽ mở rộng ra ngoài khu vực nếu quân đội Mỹ vượt qua lằn ranh đỏ của chúng tôi”.

Giá dầu tăng trở lại

Trong phiên giao dịch ngày 7/4, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 5 tăng hơn 3% lên 116,02 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 6 tăng hơn 1,7% lên 111,67 USD/thùng.

Đà tăng mới nhất diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, cảnh báo quốc gia này sẽ bị "đánh gục chỉ trong một đêm" nếu không mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (theo giờ Mỹ).

Chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất trong buổi sáng, với chỉ số S&P 500 giảm hơn 0,5%.

Dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc bỏ nội dung sử dụng vũ lực ở eo biển Hormuz Một dự thảo nghị quyết mới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ hoạt động vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz đã loại bỏ các nội dung liên quan đến khả năng sử dụng vũ lực nhằm tránh bị phủ quyết, một nguồn tin vùng Vịnh nắm được tình hình nói với CNN. Bản dự thảo trước đó có nội dung cho phép sử dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết” để đảm bảo lưu thông qua eo biển, cho phép triển khai hành động hải quân tại tuyến đường thủy đang bị kiểm soát chặt chẽ này. Dự thảo ban đầu được nói là đã vấp phải sự phản đối của Trung Quốc và Nga - 2 trong 5 uỷ viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Dự thảo mới đã được sửa đổi nhiều lần, có nội dung kêu gọi các quốc gia “phối hợp nỗ lực mang tính phòng vệ, tương xứng với tình hình” nhằm đảm bảo an ninh hàng hải qua eo biển, theo nguồn tin. Phiên bản mới nhất cũng tái khẳng định các quyền và tự do liên quan đến việc đi lại qua eo biển; yêu cầu Iran ngay lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại; đề nghị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc báo cáo về bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo của Iran; đồng thời bày tỏ quan ngại về việc các mối đe dọa lan sang hoạt động hàng hải tại eo biển Bab al-Mandab ở Biển Đỏ, nơi từng bị lực lượng Houthi thân Iran tấn công trước đó. Cuộc bỏ phiếu ban đầu dự kiến diễn ra cuối tuần trước nhưng hoãn sang ngày 7/4.

Tiếp tục thúc đẩy đàm phán

Các nỗ lực nhằm kiến tạo hoà đàm giữa Mỹ và Iran vẫn đang được tiến hành, 2 nguồn tin Pakistan nắm rõ tình hình cho biết.

Khuôn khổ do Pakistan làm trung gian đề xuất gồm các nội dung: Ngừng bắn ngay lập tức, sau đó tiến hành đàm phán về một thỏa thuận hòa bình toàn diện, dự kiến hoàn tất trong vòng 15–20 ngày.

Ngày 7/4, Iran cho biết họ muốn chấm dứt chiến tranh với Mỹ và Israel lâu dài, đồng thời phản đối sư ép buộc phải mở lại eo biển Hormuz.

Theo nguồn tin, những cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào các mục tiêu tại Ả-rập Xê-út đang làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng.

Theo quan chức an ninh cấp cao Pakistan, cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở công nghiệp tại Ả-rập Xê-út liên quan đến doanh nghiệp Mỹ trong đêm qua có nguy cơ làm đổ vỡ tiến trình đàm phán.

Nguồn tin này cảnh báo, nếu Ả-rập Xê-út đáp trả, việc đàm phán sẽ chấm dứt. Thậm chí, phản ứng trả đũa có thể kéo Pakistan vào cuộc xung đột, vì nước này đã ký hiệp ước quốc phòng với Ả-rập Xê-út.

Nguồn tin thứ hai nói rằng Iran đang “đi trên băng mỏng”, và 3 - 4 giờ tới sẽ mang tính quyết định đối với tương lai của đối thoại.

Trong những tuần gần đây, Pakistan đóng vai trò trung gian chính giữa Mỹ và Iran, truyền đạt các đề xuất từ hai phía, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đạt được thỏa hiệp.

“Chúng tôi đang liên lạc với phía Iran. Gần đây họ có dấu hiệu linh hoạt hơn, có thể tham gia đàm phán, nhưng đồng thời vẫn giữ lập trường cứng rắn như điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc thương lượng nào”, nguồn tin an ninh Pakistan chia sẻ.

Đảo Kharg được mệnh danh là "hòn đảo dầu mỏ", nơi đặt cơ sở xử lý hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Được kết nối bằng đường ống với nhiều địa điểm khai thác khác nhau (các mỏ dầu Khuzestan và các mỏ dầu dưới đáy biển ở Vịnh Ba Tư), Kharg có các bể chứa có thể chứa lượng dầu tương đương 7 triệu thùng/ngày và các bến tàu được thiết kế để bốc dỡ hàng cho tàu chở dầu.

Trước khi chiến tranh nổ ra, Iran sản xuất từ 3 đến 4 triệu thùng dầu mỗi ngày.

