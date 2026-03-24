Truyền thông Mỹ: Mỹ đang "đặc biệt chú ý" đến Chủ tịch Quốc hội Iran

Theo tờ Politico, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang âm thầm cân nhắc Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (64 tuổi) như một đối tác tiềm năng, thậm chí là một nhà lãnh đạo tương lai.

Trong cuộc xung đột hiện tại, ông Ghalibaf đã nhiều lần đe dọa Mỹ và các đồng minh bằng sự trả đũa.

Tuy nhiên, 2 quan chức Mỹ giấu tên nói với Politico rằng chủ tịch Quốc hội Iran vẫn được "ít nhất một số người trong Nhà Trắng" coi là đối tác khả thi, là người có thể lãnh đạo Iran và đàm phán với Washington trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - Ảnh: WANA

Mặc dù, vậy các quan chức này cũng nhấn mạnh Nhà Trắng vẫn chưa sẵn sàng kết nối với bất kỳ ai cụ thể. Họ hy vọng sẽ thăm dò ý kiến của nhiều nhân vật khác để tìm kiếm người mà Mỹ có thể thỏa thuận.

"Ông ấy là một lựa chọn hàng đầu" - một quan chức cho biết. Nhưng người này cũng lưu ý Mỹ vẫn sẽ kiểm tra thêm về ông Ghalibaf và chưa có quyết định nào được đưa ra lúc này.

“Ông Ghalibaf về cơ bản vẫn cam kết duy trì trật tự Hồi giáo của Iran. Điều đó khiến ông ta khó có khả năng đưa ra bất kỳ nhượng bộ đáng kể nào cho Washington" - ông Ali Vaez, một nhà phân tích cấp cao về Iran tại Nhóm Khủng hoảng quốc tế, nói và cho biết thêm ngay cả khi ông Ghalibaf có xu hướng thử vượt qua các giới hạn, giới quân sự Iran gần như chắc chắn sẽ kiềm chế ông.

Theo ông Vaez, sau các hành động của Mỹ và Israel, toàn bộ hệ thống ở Tehran hầu như không tin rằng ông Donald Trump hay Israel sẽ tôn trọng các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào.

Các nhà phân tích nhận định thông tin về việc chính quyền Mỹ quan tâm đến một đối tác đàm phán cho thấy họ muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao để làm lối thoát cho cuộc đối đầu với Iran, vốn đang gây nhiều tác động đến nền kinh tế thế giới, đặc biệt là khi giá dầu tăng vọt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23-3 cũng ám chỉ về việc tiếp cận những nhân vật "rất có uy tín" bên trong Iran và cho biết sẽ tạm ngừng "mọi cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran" trong vòng 5 ngày, trong khi Tehran và Washington đàm phán.

Tuy nhiên, phía Iran sau đó đã bác bỏ thông tin này, tuyên bố rằng không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Chính Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên X: "Tin giả được sử dụng để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, cũng như để thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”.

Điều này lặp lại những phát biểu trước đó của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, người cũng phủ nhận việc đã có bất kỳ cuộc thảo luận nào với Mỹ.