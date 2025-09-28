Trung Quốc phản ứng khẩn, dự báo mưa lớn do bão Bualoi

Thành phố cảng Hải Khẩu là trung tâm thương mại và vận tải lớn của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), bão Bualoi xuất hiện ngay sau siêu bão Ragasa, dự kiến sẽ gây gây ảnh hưởng cho đảo Hải Nam, Trung Quốc và đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, vào 10 giờ sáng Chủ nhật, tâm bão cách Tam Á khoảng 160 km, hầu hết đảo Hải Nam nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão Bualoi.

Cơ quan này đã ban hành cảnh báo màu vàng về bão và mưa lớn – mức ba trong hệ thống cảnh báo bốn cấp – đồng thời dự báo Bualoi sẽ tiếp tục mạnh lên trước khi đổ bộ đất liền Việt Nam. Các khu vực ven biển miền nam Trung Quốc được khuyến cáo chuẩn bị đối phó giai đoạn bão mạnh nhất với mưa to và gió giật.

Ngoài đảo Hải Nam, khu tự trị Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông cũng được dự báo có mưa lớn đến rất lớn. Riêng tỉnh Quảng Đông đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 vào Chủ nhật. Một số khu vực ở trung và nam đảo Hải Nam có thể hứng mưa cực lớn, đặc biệt tại phía đông nam hòn đảo, với lượng mưa dự kiến 100–200 mm chỉ trong một ngày.

Nhiều thành phố trên đảo đã áp dụng biện pháp hạn chế hoạt động kinh tế, trường học và giao thông. Toàn bộ tàu hỏa đi và đến Hải Nam bị tạm ngừng. Tại thủ phủ Hải Khẩu, chính quyền thông báo cảng biển – đầu mối giao thương và vận tải quan trọng – sẽ đóng cửa cho đến ngày 29/9.

Bão Bualoi dự kiến sẽ gây ra mưa lớn và gió mạnh khi đổ bộ bờ biển Việt Nam. Ảnh: Zoom Earth.

Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á cũng ngừng các chuyến bay từ 9 giờ sáng Chủ nhật và dự kiến nối lại vào buổi tối. Chính quyền thành phố Tam Á triển khai 18 đội ứng cứu khẩn với 353 nhân viên để đảm bảo điện, nước, đồng thời chặt tỉa, gia cố cây xanh nhằm giảm thiệt hại.

Theo dự báo của Trung Quốc, từ ngày 28 – 30/9, mưa lớn do bão Bualoi sẽ tác động đến đảo Hải Nam, tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, cũng như một số khu vực tỉnh Vân Nam và Quý Châu. Trước đó, siêu bão Ragasa đã gây ngập lụt nghiêm trọng, làm gãy đổ hàng loạt cây cối ở miền nam Trung Quốc.