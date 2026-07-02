Trực thăng MH-60S Seahawk của Hải quân Mỹ rơi xuống biển Ả Rập

Theo Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 sáng (theo giờ miền Đông nước Mỹ). Cơ quan này khẳng định hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ tai nạn liên quan đến hành động tấn công.

Máy bay trực thăng MH-60R Sea Hawk. (Nguồn: Getty Images)

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Hạm đội 5 cho biết chiếc MH-60S Seahawk gặp sự cố và buộc phải hạ cánh xuống mặt biển. Trong số 4 thành viên phi hành đoàn, 3 người đã được lực lượng cứu hộ đưa trở lại tàu sân bay USS George H.W. Bush, cả 3 đều trong tình trạng ổn định. Thành viên còn lại hiện vẫn mất tích và các phương tiện của Hải quân Mỹ đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

"Các phương tiện của Hải quân Mỹ trong khu vực hiện đang tìm kiếm thành viên phi hành đoàn vẫn còn mất tích. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra", Hạm đội 5 cho biết.

Quân đội Mỹ nhấn mạnh rằng đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy chiếc trực thăng gặp nạn do hỏa lực hoặc bất kỳ hành động tấn công nào.

Nguyên nhân khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển Ả Rập vẫn đang được điều tra.

Tai nạn diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Đây cũng là lần thứ hai chỉ trong vài tuần lực lượng trực thăng quân sự Mỹ gặp sự cố tại khu vực.

Trước đó, vào đêm 9/6, phi hành đoàn của một trực thăng tấn công AH-64 Apache thuộc Lục quân Mỹ, đã được một tàu không người lái Corsair giải cứu sau khi gặp nạn tại Vịnh Oman. Sau vụ việc đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiếc Apache đã bị lực lượng Iran bắn hạ.

Theo giới chuyên môn, việc điều khiển trực thăng hạ cánh xuống mặt nước là một tình huống đặc biệt nguy hiểm, ngay cả đối với các phi công giàu kinh nghiệm.

Do có trọng tâm cao, trực thăng rất dễ bị mất cân bằng và lật úp khi tiếp xúc với mặt nước hoặc trong quá trình chìm, khiến công tác thoát hiểm và cứu hộ trở nên khó khăn hơn.