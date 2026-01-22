Tổng thống Mỹ Trump đề xuất trao cho mỗi người dân Greenland 1 triệu USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty

“Ông Trump đang xem xét khả năng đề nghị mỗi người dân Greenland (với dân số khoảng 57.000 người) nhận một triệu USD…, với điều kiện họ bỏ phiếu đồng ý gia nhập Mỹ", bài báo cho biết.

Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch. Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần nhắc lại rằng hòn đảo này nên trở thành một phần của Hợp chủng quốc Mỹ. Chính quyền Đan Mạch và Greenland đã cảnh báo Washington về việc chiếm đoạt hòn đảo, đồng thời nhấn mạnh rằng họ mong đợi sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Tờ The Telegraph đưa tin, trích dẫn dự thảo thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, cho biết Mỹ sẽ kiểm soát một phần Greenland bằng cách chỉ định chúng là các khu vực căn cứ quân sự có chủ quyền.

Thỏa thuận đạt được bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, được các quan chức châu Âu xem là một cách để tránh những lời đe dọa của ông Trump về việc sáp nhập toàn bộ hòn đảo Bắc Cực này từ Đan Mạch. Cả ông Trump và ông Rutte đều cho biết các chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện.

Tuy nhiên, theo tờ The Telegraph, dự thảo khung pháp lý này cho phép Washington xây dựng các căn cứ trên Greenland, khu vực được coi là lãnh thổ của Mỹ ở vùng Bắc Cực.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận này sẽ tương tự như hiệp ước cho phép Anh duy trì hai “khu vực căn cứ có chủ quyền” ở Síp. Hiện tại, Mỹ đang vận hành một căn cứ không quân trên bờ biển tây bắc Greenland theo một thỏa thuận năm 1951.

Theo Axios, đề xuất này bao gồm điều khoản về việc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome của Mỹ sang Greenland.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận này cũng sẽ cho phép Mỹ khai thác khoáng sản đất hiếm ở một số khu vực của Greenland mà không cần xin giấy phép.

“Đây là một thỏa thuận mà mọi người đều rất hào hứng, thực sự tuyệt vời cho nước Mỹ, đạt được mọi thứ chúng ta muốn, đặc biệt là an ninh quốc gia và an ninh quốc tế thực sự”, ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Tư.

Ông Rutte nói với phóng viên Bret Baier của Fox News rằng cuộc gặp của ông với ông Trump là một khởi đầu tốt, đồng thời cho biết thêm ông tập trung vào việc hợp tác với Mỹ để bảo vệ hòn đảo tốt hơn khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài.

Ngay sau cuộc gặp với ông Rutte, ông Trump tuyên bố ông sẽ từ bỏ lời đe dọa áp đặt thuế quan mới đối với các quốc gia châu Âu phản đối yêu sách của ông về Greenland.