Tổng thống Mexico phản pháo tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Ảnh Getty Images.

“Không có nơi nào trên đất nước Mexico mà không có sự hiện diện của chính quyền”, ông Lopez Obrador khẳng định trước báo giới ngày 24/3.

Bình luận này thể hiện nỗ lực mới nhất của Tổng thống Mexico nhằm xua tan những chỉ trích ngày càng gia tăng ở Mỹ xung quanh vấn đề các băng đảng ma túy hoành hành tại Mexico, nguyên nhân hàng đầu mà các nhà lập pháp cho là của “bệnh dịch ma túy” tại Mỹ.

Sau vụ bắt cóc và giết chết con tin quốc tịch Mỹ do băng đảng ma túy Mexico tiến hành mới đây, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã kêu gọi quân đội Mỹ can thiệp để giải quyết bạo lực băng đảng ở Mexico.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 25/3, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết “công bằng mà nói” nhiều vùng của Mexico đang nằm dưới sự kiểm soát của các băng đảng ma túy hùng mạnh chứ không phải chính phủ.

Tại cuộc họp báo ngày 25/3, ông Lopez Obrador đáp trả rằng lời nhận xét của Ngoại trưởng Mỹ là sai.

Ông cũng chỉ trích những lời kêu gọi quân đội Mỹ can thiệp vào Mexico, nhấn mạnh rằng nước này “sẽ không cho phép bất kỳ chính phủ nước ngoài nào can thiệp vào lãnh thổ, càng không thể cho phép lực lượng vũ trang của chính phủ khác can thiệp”. “Ngoài việc vô trách nhiệm, đó là một sự xúc phạm đối với người dân Mexico”, Tổng thống Mexico nhấn mạnh.

Bất chấp những cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Lopez Obrador đã bị chỉ trích vì tiếp tục cách tiếp cận mang tính quân sự hóa quá mức đối với các băng đảng ma túy. Tỷ lệ giết người ở Mexico vẫn ở mức cao kể từ khi Tổng thống Lopez Obrador nhậm chức vào năm 2018. Nước này ghi nhận hơn 31.000 vụ giết người vào năm ngoái.

Đầu tuần này, ông Lopez Obrador đã gọi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ là “những kẻ nói dối” liên quan đến một báo cáo của Bộ này có thông tin cho rằng ở Mexico xảy ra các vụ giết người trái pháp luật hoặc tùy tiện của cảnh sát, quân đội.

Nguồn: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-mexico-phan-phao-tuyen-bo-cua-ngoai-truong-my--i6877...Nguồn: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-mexico-phan-phao-tuyen-bo-cua-ngoai-truong-my--i687775/