Băng đảng Mexico xin lỗi vì tấn công người Mỹ: Thế lực khét tiếng ra sao?

Băng đảng Mexico đã nộp 5 thành viên cho nhà chức trách sau vụ 4 công dân Mỹ bị bắt cóc.

Vài ngày trước, sau khi tìm thấy 2 công dân Mỹ còn sống cũng như 2 người đã chết và đưa tất cả họ về Mỹ, nhà chức trách Mexico phát hiện 5 người đàn ông bị trói trong một xe bán tải. Bên trong xe có lá thư xin lỗi được viết bằng tay.

Trong thư, nhóm Bọ Cạp (Los Escorpiones) thuộc băng đảng Gulf gửi lời xin lỗi bằng tiếng Tây Ban Nha, nói rằng vụ bắt cóc, sát hại nhầm công dân Mỹ là điều lẽ ra không được phép xảy ra. Băng đảng cũng lấy làm tiếc khi một phụ nữ Mexico thiệt mạng do đạn lạc. Băng đảng nói tính mạng người vô tội luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Các bức ảnh được nhà chức trách Mexico công bố cho thấy 5 người đàn ông là thành viên nhóm Bọ Cạp, bị trói tay và nằm úp mặt bên cạnh xe bán tải.

Các thành viên băng đảng nằm úp mặt bên cạnh xe bán tải.

“Chúng tôi quyết định giao nộp những kẻ trực tiếp liên quan đến vụ việc. Những kẻ này đã hành động tự phát, vi phạm kỷ luật và quy định mà băng đảng Gulf đã đề ra”, lá thư có đoạn viết. "Băng đảng Gulf gửi lời xin lỗi tới cư dân thành phố Matamoros, gia đình nữ nạn nhân Mexico và người thân các công dân Mỹ".

“The [Gulf Cartel] apologizes to the society of Matamoros, the relatives of Ms. Areli, and the affected American people and families,” reads the handwritten letter, referring to a Mexican woman who was also killed in the shootout.

Các nhà điều tra Mexico xác nhận nội dung trong thư đúng là đến từ băng đảng Gulf, theo báo Anh Mirror. Vậy nhóm Bọ Cạp thuộc băng đảng Gulf có thế lực ra sao?

Theo báo Anh, nhóm Los Escorpiones xuất hiện lần đầu từ những năm 1980. Năm 1984, khi vừa tròn 20 tuổi, trùm ma túy Juan García Abrego kế thừa mạng lưới từ một người bác. Băng đảng Los Escorpiones chịu trách nhiệm vận chuyển ma túy từ băng đảng Cali ở Colombia, qua lãnh thổ Mexico để tuồn sang Mỹ.

Băng đảng để lại thư xin lỗi.

Khi García Abrego bị bắt vào năm 1996, băng đảng Los Escorpiones đã kiếm được hàng tỉ USD lợi nhuận mỗi năm nhờ mạng lưới phân phối ma túy rộng khắp ở Mỹ.

Nhiều trùm ma túy khác đã bắt chước phương thức làm ăn của García Abrego, dẫn đến việc các băng đảng Mexico không ngừng cạnh tranh nhau.

Sau khi García Abrego bị bắt, băng đảng do Osiel Cárdenas Guillén tiếp quản, chủ trương sử dụng bạo lực để khuếch trương thanh thế

5 thành viên thuộc băng đảng Gulf được cho là có liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại công dân Mỹ.

Băng đảng Los Escorpiones dưới thời Osiel Cárdenas Guillén quay sang đối đầu với băng đảng Cali ở Colombia. Khi Cárdenas bị bắt vào năm 2003, Los Escorpiones tan rã thành các nhóm nhỏ, kiểm soát các địa bàn nhỏ hơn nhưng chủ yếu vẫn nằm ở khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Nhánh còn lại của băng Los Escorpiones được chiêu mộ trở thành vệ sĩ cho Tony Tormenta, thủ lĩnh băng đảng Gulf. Los Escorpiones khi đó chủ yếu gồm các cựu sĩ quan cảnh sát, được trang bị vũ khí hạng nặng, lưu đạn và xe bọc thép.

Quân đội Mexico được lệnh tăng cường an ninh tại thành phố giáp biên giới với Mỹ.

Nhờ Los Escorpiones mà Tormenta đã nhiều lần thoát khỏi vòng vây của lực lượng an ninh Mexico. Năm 2010, quân đội Mexico đã mở chiến dịch quy mô với 660 lính thủy đánh bộ, 17 xe bọc thép, 3 trực thăng để truy bắt Tormenta. Kết quả trong cuộc độ súng là 3 lính thủy đánh bộ, 1 binh sĩ thiệt mạng bên phía quân đội chính phủ. Phía băng đảng tổn thất 4 tay súng, bao gồm tay trùm Tony Tormenta.

Sau khi Tormenta qua đời, băng Los Escorpiones dường như đã biến mất. Nhưng vào năm 2015, một nhánh của băng đảng Gulf tái xuất với tên Los Escorpiones.

Thủ lĩnh của nhóm này là Lázaro Martínez Rodríguez, cựu cảnh sát trưởng thành phố Madero. Hắn bị bắn chết vào năm 2015.

Nhóm Los Escorpiones có trụ sở hoạt động ở thành phố Matamoros, giáp biên giới Mỹ. Nhưng nhóm có ảnh hưởng rộng khắp ở toàn khu vực bang Tamaulipas giáp biên giới.

Vụ bắt cóc và sát hại nhầm công dân Mỹ khiến hoạt động của nhóm Los Escorpiones bị ảnh hưởng đáng kể.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ và lực lượng đặc biệt thuộc quân đội liên tục tuần tra ở phía bên kia biên giới, thắt chặt an ninh ở mức cao. Điều này khiến nhóm tội phạm tạm thời phải ngừng giao dịch ma túy trên đường phố. “Los Escorpiones đang muốn kết thúc vụ việc này càng sớm càng tốt”, David Saucedo, chuyên gia về an ninh người Mexico, nói trên tờ AP.

