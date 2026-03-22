Tối hậu thư của ông Trump đánh dấu bước leo thang căng thẳng mới ở Trung Đông

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo, nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của nước này, bắt đầu với nhà máy lớn nhất. Tối hậu thư này mở rộng phạm vi mục tiêu từ các cơ sở quân sự sang hạ tầng dân sự quan trọng.

Căng thẳng gia tăng khi eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, gần như bị tê liệt do các mối đe dọa an ninh. Giá năng lượng vì vậy tăng mạnh, riêng giá khí đốt tại châu Âu đã tăng tới 35% trong tuần qua.

Phía Iran lập tức cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công các cơ sở năng lượng, đồng thời đe dọa nhắm vào hạ tầng năng lượng, công nghệ và khử muối của Mỹ trong khu vực. Trước đó, Tehran đã tấn công Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar để đáp trả các cuộc không kích của Israel vào mỏ khí Nam Pars, gây thiệt hại lớn cho chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Xung đột cũng đang mở rộng về quy mô quân sự. Quân đội Israel cho biết Iran lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, với tầm bắn lên tới 4.000 km, làm gia tăng lo ngại lan rộng ra ngoài Trung Đông. Các cuộc tấn công mới nhất của Iran vào miền nam Israel đã khiến hàng chục người bị thương. Giới chức Israel khẳng định sẽ tiếp tục tấn công Iran, trong khi các chiến dịch không kích của Mỹ và Israel trong gần một tháng qua đã làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp.