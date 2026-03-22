Iran tập kích cơ sở hạt nhân chiến lược của Israel

Truyền thông nhà nước Iran đêm qua cho biết trong ngày 21/3, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo tấn công các mục tiêu chiến lược tại Israel, trong đó có cơ sở hạt nhân Dimona ở phía Nam Israel. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột, Iran tuyên bố tập kích cơ sở hạt nhân lớn nhất của Israel. Động thái nhằm đáp trả việc Mỹ và Israel tấn công cơ sở làm giàu urani tại Natanz, miền Trung Iran.

Một cuộc tấn công của Iran vào Israel. Ảnh: AP

Về phần mình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận một tên lửa đạn đạo của Iran đã vượt qua hệ thống phòng không và đánh trúng một địa điểm dân cư ở thành phố Dimona, nơi đặt cơ sở hạt nhân lớn nhất Israel hồi tối qua. Cuộc tấn công khiến hơn 30 người bị thương và gây thiệt hại vật chất trên diện rộng. Không lâu sau đó, một quả tên lửa khác của Iran lao xuống thành phố Arad, cũng ở phía Nam Israel, khiến 59 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp bị thương nặng. Tính chung trong ngày 21/3, Iran tiến hành tổng cộng 8 đợt tập kích tên lửa vào Israel. Mục tiêu nhắm đến gồm cả khu vực miền Trung, phía Bắc và miền Nam Israel. Tổng thể thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố.

Trước đó, IDF cũng ra tuyên bố khẳng định Israel không tham gia cuộc tập kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran sáng cùng ngày. Tuy nhiên, IDF xác nhận không quân Israel đã tấn công một cơ sở nghiên cứu và phát triển hạt nhân Iran ở thủ đô Tehran. Cơ sở này thuộc Đại học Malek Ashtar và nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Về tương lai chiến sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ tăng cường tập kích vào Iran trong những ngày tới. Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức quân đội, ông Katz khẳng định Israel sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào Iran, nhằm hạ sát các chỉ huy và phá hủy năng lực chiến lược của Iran, cho đến khi toàn bộ các mối đe dọa an ninh đối với nhà nước Israel và lợi ích của Mỹ tại khu vực, bị loại bỏ.

Về một số phản ứng quốc tế đáng chú ý với cuộc xung đột, hôm 21/3, 22 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Âu và một số nước Arab đã ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định sẽ đóng góp nỗ lực vào việc đảm bảo an toàn cho hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới. Tuyên bố cũng lên án việc Iran phong tỏa eo Hormuz và tấn công vào các tàu thương mại cùng hạ tầng dân sự, trong đó có hạ tầng dầu mỏ và khí đốt tại Vùng Vịnh. Tuy nhiên, thời gian và phương thức cụ thể về đảm bảo an toàn cho eo Hormuz không được đề cập.