Điểm nóng xung đột ngày 22-3: Vì sao Mỹ không nhằm vào quân đội chính quy Iran?

Lực lượng vũ trang Iran có hai nhánh. Đầu tiên là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). 150.000 thành viên của IRGC là những người trung thành tuyệt đối và có nhiệm vụ bảo vệ chế độ Hồi giáo. Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu vào IRGC kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 28-2.

Trong khi đó, Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran (ARTES) gồm 350.000 binh lính, có nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia và đảm bảo an ninh nội địa. Theo New York Post, khi dừng giao tranh, quân đội Iran được cho là có khả năng sẽ bắt tay với Mỹ để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Mỹ công khai tuyên bố chưa nhắm thẳng vào một số mục tiêu ở Iran. Ảnh: NurPhoto

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ sự khác biệt giữa hai nhánh này trong những bình luận gần đây. Sự phân biệt đó ngày càng rõ rệt thông qua các quyết định chọn mục tiêu của Lầu Năm Góc.

Gần đây, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố bản danh sách “loại mục tiêu”, trong đó có các tòa nhà trụ sở của IRGC, địa điểm tình báo của IRGC, hệ thống phòng không và tàu hải quân nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến quân đội chính quy Iran.

Tương tự, ông Donald Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ đang kiềm chế không tấn công một số mục tiêu nhất định ở Iran ngay cả khi đang triển khai lực lượng khổng lồ. Hôm 11-3, ông liệt kê nhiều thiệt hại tại Iran, nhưng không hề nhắc đến quân đội chính quy (ARTESH).

“Hiện tại, họ mất hải quân. Họ mất không quân. Họ hoàn toàn không còn hệ thống phòng không. Họ không có radar. Giới lãnh đạo của họ đã ra đi. Chúng tôi có thể làm những điều kinh khủng hơn nhiều. Chúng ta đang chừa lại một số thứ, bởi nếu giáng đòn mạnh vào đó, chỉ cần trong vài giờ, họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ xây dựng lại đất nước được nữa” - ông nói.

Ông Mark Cancian - chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) - lưu ý việc quân đội chính quy không nằm trong danh sách mục tiêu có thể là tín hiệu cho thấy ông Donald Trump muốn để lực lượng này đối trọng với IRGC.

"Có cả một danh sách mục tiêu dân sự chưa bị đụng tới. Ví dụ, Tehran vẫn sáng đèn"- ông Cancian nói, nhận định việc gây thêm áp lực lên người dân là "chiến lược mạo hiểm".