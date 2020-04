Tín hiệu tích cực từ Italia

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 09:20 AM (GMT+7)

Italia vừa kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc tới 13/4 nhưng số ca tử vong mới ghi nhận hôm 1/4 đã ở mức thấp nhất trong hơn một tuần. Điều này cho thấy dịch Covid-19 ở quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất châu Âu này đang có dấu hiệu chững lại.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 09:52 02/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc02/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Theo Guardian, giới chức Bảo vệ dân sự Italia hôm 1/4 tuyên bố số ca tử vong mới do Covid-19 ở nước này là 727, nâng tổng số ca tử vong lên 13.155 - cao nhất thế giới. Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 4.782, đưa tổng số ca nhiễm lên 110.574.

Số ca tử vong mới hôm 1/4 giảm so với con số ghi nhận hôm 31/3 (837 ca) và đây cũng là con số thấp nhất trong hơn một tuần. Dù số ca nhiễm mới ngày 1/4 có tăng hơn 3,8% so với ngày 31/3 nhưng so với xu hướng chung, con số này vẫn cho thấy sự sụt giảm. Cách đây 2 tuần, số ca nhiễm mới ghi nhận theo ngày tăng gấp 3-4 lần so với con số này.

"Các chuyên gia nhận định rằng chúng ta đang đi đúng hướng và các biện pháp quyết liệt mà Italia thực hiện bắt đầu mang lại kết quả. Tuuy nhiên, chúng ta không nên chủ quan nghĩ rằng đã chiến thắng được dịch bệnh. Đây là một cuộc chiến dài hơi", Bộ trưởng Y tế Italia, Roberto Speranza, nói.

Binh sĩ Italia làm nhiệm vụ kiểm soát ở khu vực Sesto San Giovanni, gần thành phố Milan, vùng Lombardy. Các chuyên gia y tế Italia cho rằng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 của nước này bắt đầu có tác dụng. Ảnh: EPA

Silvio Brusaferro, chủ tịch Viện sức khỏe cao cấp Italia (ISS), hôm 1/4, cho biết: "Con số cho chúng ta thấy dịch bệnh ở Italia đang chững lại. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta đã đạt đỉnh dịch và mọi chuyện đã qua nhưng nó cho thấy chúng ta cần các biện pháp mạnh tay hơn nữa".

Tây Ban Nha hôm 1/4 cũng ghi nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 100.000 và số ca tử vong mới tăng kỷ lục trong ngày với 864 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 9.053. Tuy nhiên, theo Guardian, tình hình tại Tây Ban Nha cũng đang có chiều hướng giống Italia khi các quan chức nước này nói rằng họ nhận thấy "xu hướng thay đổi".

Từ ngày 15 đến 25/3, số ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha tăng với tỷ lệ 20%/ngày. Kể từ 25/3, con số này giảm xuống chỉ còn dưới 12%.

Bà María José Sierra, tới từ Trung tâm y tế khẩn cấp Tây Ban Nha, cho biết số liệu mới nhất chỉ ra rằng số ca nhiễm mới đang giảm xuống.

"Tỷ lệ tăng 8% trong ngày hôm qua cùng với các con số dưới 12% những ngày trước đó cho thấy chúng ta đang ở trong giai đoạn không có nhiều đột biến của dịch Covid-19", Sierra nói trong một cuộc họp báo.

Dẫu vậy, thực tế cho thấy Italia và Tây Ban Nha vẫn chia nhau vị trí 1-2 trong danh sách các nước có ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất thế giới.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/tin-hieu-tich-cuc-tu-italia-1074877.htmlNguồn: http://danviet.vn/the-gioi/tin-hieu-tich-cuc-tu-italia-1074877.html