Tiết lộ về cộng đồng người Ả Rập nghi bị rocket Hebollah tấn công gây phẫn nộ ở Israel

Lực lượng an ninh Israel và người dân địa phương tập trung ở khu vực sân bóng đá bị trúng rocket. Ảnh: AFP.

Theo CNN, Israel cáo buộc rocket do lực lượng Hezbollah phóng rơi xuống một sân bóng đá ở thị trấn Ả Rập Majdal Shams, nơi có nhiều người thuộc cộng đồng người Druze.

Vụ tấn công gây rúng động Israel đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương. Các nạn nhân thiệt mạng ở độ tuổi từ 12 - 20.

Hezbollah đã phủ nhận trách nhiệm trong vụ tấn công còn Isreal cảnh báo sẽ giáng đòn đáp trả "mạnh chưa từng thấy".

Đài CNN của Mỹ hôm 28/7 đăng bài viết tiết lộ về cộng đồng người Druze bị kéo vào xung đột Israel - Hezbollah và bối cảnh phức tạp ở Cao nguyên Golan.

Vùng lãnh thổ chiến lược

Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan sau Cuộc chiến Sáu ngày năm 1967. Ảnh: CNN

Theo CNN, Cao nguyên Golan là vùng lãnh thổ mang ý nghĩa chiến lược mà Israel chiếm đóng từ tay Syria sau cuộc Chiến Sáu ngày năm 1967. Israel tuyên bố sáp nhập Cao nguyên Golan vào năm 1981. Khu vực này cũng giáp biên giới Jordan và Lebanon.

Đứng từ điểm cao ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát có thể nhìn thấy rõ thủ đô Damascus của Syria. Khu vực Israel chiếm đóng ngăn cách với phần còn lại của Cao nguyên Golan do Syria kiểm soát bởi vùng đệm do Liên Hợp Quốc quản lý.

Cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không công nhận động thái sáp nhập đơn phương này. Syria đã nhiều lần yêu cầu Israel trả lại lãnh thổ.

Israel khước từ với lý do Cao nguyên Golan đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia và cần kiểm soát vùng lãnh thổ này để ngăn chặn mối đe dọa từ Syria và các nhóm vũ trang thân Iran.

Sự việc ngày 27/7 không phải lần đầu Cao nguyên Golan trở thành điểm nóng đụng độ giữa Israel và Hezbollah. Đầu tháng này, Hezbollah phóng rocket nhằm vào Cao nguyên Golan khiến 2 người thiệt mạng. Hội đồng quản lý Cao nguyên Golan của Israel khi đó đưa ra tuyên bố chỉ trích, đề nghị quân đội Israel đáp trả bằng vũ lực.

Hezbollah tuyên bố phóng hàng chục rocket nhằm vào Cao nguyên Golan để "đáp trả cuộc tấn công của Israel nhằm vào chi nhánh của lực lượng ở Syria".

Cộng đồng người Druze ở Israel

Người dân địa phương hãi hùng sau vụ rocket rơi xuống sân bóng đá ở thị trấn Majdal Shams.

Theo CNN, Druze là cộng đồng người Ả Rập với quy mô khoảng 1 triệu người. Họ sống rải rác ở Syria, Lebanon và Israel. Người Druze có nguồn gốc từ Ai Cập vào thế kỷ 11, tạo thành một nhánh Hồi giáo riêng, hạn chế kết hôn khác tôn giáo.

Hơn 20.000 người Druze sinh sống ở Cao nguyên Golan. Hầu hết tự coi là người Syria. Israel sẵn sàng cấp quốc tịch cho những người Druze. Đối với những người từ chối, họ được cấp giấy phép cư trú và không được coi là công dân Israel.

Theo tìm hiểu của phóng viên CNN ở thị trấn Majdal Shams, không một ai trong số 12 thanh thiếu niên thiệt mạng trong vụ việc ngày 27/7 là công dân Israel.

Người Druze sống ở Cao nguyên Golan cùng với khoảng 25.000 người Do Thái, phân tán ở 30 khu dân cư. Năm ngoái, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại khi Israel có kế hoạch mở rộng gấp đôi cộng đồng người Do Thái ở Cao nguyên Golan.

Theo CNN, người Druze có thể sống tự do ở Israel nhưng sẽ bị phân biệt nếu tự nhận là người Syria. Một bộ phận người Druze phản đối nỗ lực "Israel hóa" Cao nguyên Golan. Năm 2018, hàng ngàn người Druze biểu tình phản đối Luật cơ bản về Nhà nước Do Thái do quốc hội Israel đưa ra vì lo ngại luật này sẽ làm gia tăng sự phân biệt đối xử.

Các dữ liệu thống kê cho thấy, số người Druze xin cấp quốc tịch Israel đã tăng trong những năm qua nhưng vẫn còn khiêm tốn. 75 người Druze được Israel cấp quốc tịch năm 2017 và 239 người vào năm 2021.

Bên ngoài Cao nguyên Golan, khoảng 130.000 người Druze sống ở các khu vực phía bắc Israel. Họ tự coi mình là người Israel và có lòng yêu nước mãnh liệt. Nam giới trên 18 đến từ cộng đồng này có thể gia nhập quân đội Israel, được bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]