Tiêm kích Nga bay sát khiến máy bay do thám Anh mất lái tự động

Theo London, đây là vụ áp sát "nguy hiểm nhất" nhằm vào một máy bay của Anh kể từ năm 2022. Chiếc RC-135 Rivet Joint không mang vũ khí đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát thường lệ trong không phận quốc tế thì bị một tiêm kích Su-35 của Nga bay áp sát. Bộ Quốc phòng Anh cho biết khoảng cách quá gần đã kích hoạt các hệ thống khẩn cấp trên máy bay và khiến chế độ lái tự động bị ngắt.

Máy bay Nga đã kích hoạt hệ thống khẩn cấp của Rivet Joint. (Nguồn: RAF)

Video từ buồng lái của máy bay Anh dường như cho thấy chiếc RC-135 bay xuyên qua luồng khí xoáy do Su-35 tạo ra. Luồng khí mạnh này được cho là đã ảnh hưởng đến các hệ thống bên trong máy bay trinh sát.

Ngoài Su-35, một tiêm kích Su-27 của Nga cũng tham gia đánh chặn. Theo Bộ Quốc phòng Anh, chiếc Su-27 đã thực hiện sáu vòng bay quanh máy bay Rivet Joint và có thời điểm chỉ cách mũi máy bay Anh khoảng 6 mét. Hình ảnh công bố cho thấy cả hai chiến đấu cơ Nga đều mang theo tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey lên án vụ việc là "một ví dụ khác về hành vi nguy hiểm và không thể chấp nhận được" từ phía Nga. "Những hành động này tạo ra nguy cơ nghiêm trọng dẫn tới tai nạn và khả năng leo thang xung đột", ông Healey tuyên bố. Ông đồng thời ca ngợi phi hành đoàn Không quân Hoàng gia Anh vì vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong tình huống nguy hiểm.

RC-135V/W Rivet Joint là dòng máy bay trinh sát điện tử cỡ lớn do Boeing phát triển từ đầu thập niên 1960. Loại máy bay này chuyên thu thập tín hiệu điện tử, thông tin liên lạc và tình báo vô tuyến, hiện chỉ được Mỹ và Anh vận hành.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết vụ việc lần này là sự cố nghiêm trọng nhất liên quan đến máy bay Nga kể từ năm 2022, khi một chiến đấu cơ Nga từng phóng tên lửa gần máy bay của Anh trên biển Đen.

Trong những năm gần đây, các vụ áp sát giữa máy bay Nga và NATO xảy ra ngày càng thường xuyên. Tháng 3/2023, một chiến đấu cơ Nga đã va chạm với cánh quạt của máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên biển Đen, buộc phía Mỹ phải cho chiếc UAV rơi xuống biển.

Đến tháng 7/2023, các tiêm kích Nga tiếp tục quấy rối nhiều máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ tại Syria bằng các động tác bay sát, thả pháo sáng và sử dụng tăng lực ở khoảng cách gần, khiến một chiếc UAV bị hư hại cánh quạt.

Cũng trong thời gian đó, một chiến đấu cơ Nga đã buộc các tiêm kích Pháp phải cơ động né tránh trong một vụ việc mà Paris mô tả là "tương tác thiếu chuyên nghiệp".

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, vụ áp sát mới nhất trên biển Đen diễn ra trong bối cảnh hoạt động quân sự của Nga quanh khu vực Đông Âu đang gia tăng mạnh.