Thực hư việc Mỹ sơ tán các căn cứ ở Trung Đông

Theo NBC News, việc điều chuyển quân lần này có những điểm tương đồng với các biện pháp mà Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ từng triển khai trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Máy bay Boeing C-17 Globemaster III tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, Đức. (Ảnh: Getty Images)

Theo báo cáo, binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Jordan, Qatar và Kuwait nằm trong số những lực lượng có thể được điều chuyển khỏi các căn cứ hiện tại. Tuy nhiên, Washington được cho là vẫn duy trì một lực lượng hạn chế tại các cơ sở quân sự trong khu vực, đặc biệt là những đơn vị phụ trách phòng không và bảo vệ an ninh.

Trước khi chiến dịch quân sự bắt đầu ngày 28/2, Lầu Năm Góc từng rút một lượng lớn binh sĩ khỏi các căn cứ được đánh giá có nguy cơ bị Iran trả đũa. Mục tiêu là giảm thiểu thương vong nếu Tehran tiến hành các cuộc tấn công đáp trả.

Iran khi đó cáo buộc Washington biến người dân tại các quốc gia vùng Vịnh thành "lá chắn sống", sau khi hàng nghìn binh sĩ Mỹ tìm nơi trú ẩn trong khách sạn và các tòa nhà văn phòng dân sự.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Timothy Hawkins, từ chối xác nhận cụ thể các thông tin về điều chuyển quân. Ông cho biết lực lượng Mỹ thường xuyên được bố trí lại nhằm "tối ưu hóa khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ", đồng thời khẳng định quân đội luôn sẵn sàng bảo vệ nhân viên và lợi ích của Mỹ.

Bên cạnh việc điều chỉnh lực lượng quân sự, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên không thiết yếu cùng gia đình rời khỏi Saudi Arabia. Washington viện dẫn nguy cơ an ninh gia tăng, trong đó có các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào sân bay dân sự và những cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Những thông tin trái chiều cho thấy quy mô và phạm vi điều chỉnh lực lượng của Mỹ vẫn chưa được công bố đầy đủ. Dù vậy, việc Washington tăng cường các biện pháp bảo vệ nhân sự diễn ra trong bối cảnh nguy cơ xung đột với Iran tiếp tục hiện hữu.

Theo NBC News, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã trình bày với Tổng thống Trump những phương án mới nhằm vào Iran. Các mục tiêu được đề xuất bao gồm cơ sở hạt nhân, công trình ngầm và một số hòn đảo có ý nghĩa chiến lược.

Trong số đó có đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran và đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz.

Một số cố vấn của ông Trump, trong đó có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, được cho là ủng hộ việc nối lại các hoạt động quân sự nhằm gia tăng sức ép lên Tehran. Trong khi, những người khác cảnh báo rằng Mỹ không nên phát động một chiến dịch quy mô lớn khác nếu chưa xác định rõ mục tiêu và kết quả cần đạt được.

Ông Hegseth đã tới Israel hôm 19/10 và tiến hành các cuộc hội đàm kín với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Chuyến thăm diễn ra ngay trước cuộc bầu cử quốc hội Israel dự kiến tổ chức ngày 27/10.

Ông Netanyahu đang tìm kiếm nhiệm kỳ tiếp theo trong bối cảnh phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng về cách xử lý các cuộc xung đột tại Dải Gaza và Iran. Đầu tháng 10, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, nhưng ông vẫn để ngỏ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Ông Netanyahu cũng từng loại trừ khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới trước cuộc bầu cử tại Israel, nhưng hôm 18/10 tuyên bố nước này sẵn sàng hành động nhằm vào Iran ngay cả khi không có sự tham gia của Mỹ.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu từ ngày 28/2 đã bước sang tháng thứ 8, gây gián đoạn nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Tehran đã đề xuất khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua tuyến đường thủy chiến lược này trong vòng 7 ngày, với điều kiện Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, nới lỏng các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn.

Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất của Iran, gọi đó là "không thể chấp nhận được". Chính quyền Mỹ vẫn đang cân nhắc liệu việc gia tăng sức ép quân sự có thể buộc Tehran chấp nhận các điều kiện của Washington hay không.