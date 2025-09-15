Thông tin bất ngờ về "UAV Nga" trên bầu trời Ba Lan

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian ngày 14/9, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski khẳng định lực lượng phòng không nước này đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng trời trong vụ việc phát hiện 19 máy bay không người lái (UAV) nghi là của Nga di chuyển vào không phận Ba Lan rạng sáng 10/9.

Một chiếc UAV mà Ba Lan nghi là của Nga rơi xuống một trang trại ngày 10/9. Ảnh: GettyImages

Theo ông Sikorski, dù chỉ có "3 hoặc 4 chiếc" UAV bị bắn hạ trong tổng số 19 chiếc bị phát hiện đi lọt vào không phận Ba Lan, nhưng "toàn bộ số UAV đã không đến được mục tiêu, chỉ gây thiệt hại nhỏ và không làm bất cứ ai bị thương".

"Nếu điều đó xảy ra ở Ukraine, theo tiêu chuẩn mà Ukraine hay sử dụng, điều đó được coi là thành công 100%", ông Sikorski nói, bác bỏ các tuyên bố cho rằng Ba Lan đã ứng phó không hiệu quả.

Đáng chú ý, thông tin thêm về UAV nghi là của Nga trong vụ việc, Ngoại trưởng Ba Lan xác nhận toàn bộ những chiếc UAV đó đều rỗng và không mang theo bất cứ khối chất nổ nào. "Điều này cho thấy Nga đang cố gắng thử thách chúng tôi mà không phải gây chiến", ông Sikorski nêu quan điểm.

Quan chức Ba Lan cũng khẳng định sẽ phản ứng "mạnh mẽ hơn nhiều" nếu những chiếc UAV nghi là của Nga tiếp tục di chuyển vào không phận nước này và gây thương vong. Tuy nhiên, ông không nêu rõ phản ứng đó có thể là gì.

Nga chưa bình luận về thông tin mà Ba Lan đưa ra. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này "không có kế hoạch tấn công mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan", đồng thời ngỏ ý sẵn sàng tham vấn về vấn đề trên với Warsaw.

Sau khi xung đột Ukraine bùng phát, thiết bị của Nga và Ukraine từng vài lần bị Ba Lan cáo buộc là đã bay lạc vào không phận Ba Lan. Phần lớn trong số này là tên lửa hành trình phóng vào miền Tây Ukraine, các quả đạn thường bay qua vùng trời Ba Lan trong thời gian ngắn để hướng tới mục tiêu.

Sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 11/2022, khi một tên lửa phòng không S-300 của Ukraine bay qua biên giới và rơi xuống ngôi làng trên lãnh thổ Ba Lan, khiến hai người thiệt mạng. Ba Lan sau đó thường xuyên kích hoạt hệ thống phòng không và triển khai tiêm kích để ứng phó.

Gần đây, Nga sử dụng lượng lớn UAV tập kích Ukraine mỗi ngày. Trong số UAV được triển khai có một lượng đáng kể là UAV mồi bẫy dùng để đánh lừa các hệ thống phòng không. UAV mồi bẫy có thiết kế đơn giản, không mang theo chất nổ và dễ bị gây nhiễu tín hiệu và bay lạc.