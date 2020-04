Thêm quốc gia châu Âu có số ca nhiễm Covid-19 vượt Trung Quốc

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 15:09 PM (GMT+7)

Số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trong những ngày gần đây đã khiến quốc gia này vượt qua Trung Quốc và trở thành nước có lượng người nhiễm virus cao thứ 7 thế giới.

Hôm 20.4, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận thêm 4.674 ca nhiễm Covid-19 chỉ sau 24 giờ, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên 90.980 trường hợp. Cùng ngày, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 82.758 người dương tính với virus.

Tổng số người tử vong do Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ tính đến ngày 20.4 là 2.140 trường hợp, theo Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca.

Ông Fahrettin Koca cho biết thêm rằng, kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện được 673.980 xét nghiệm Covid-19.

Tuy nhiên, theo tờ New York Times, số lượng ca nhiễm và người tử vong do Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ thực tế còn lớn hơn nhiều so với thông báo chính thức.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, họ đã nhanh chóng hành động trước mối nguy đến từ Covid-19. Nước này đã đình chỉ các chuyến bay và đóng cửa biên giới với 5 quốc gia ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh ngay từ tháng 2. Những trường học, nhà hàng, quán bar tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị dừng hoạt động từ giữa tháng 3 khi các ca nhiễm virus đầu tiên được ghi nhận.

Chôn cất người tử vong do Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh: NY Times)

Nguyên nhân vì sao Covid-19 bùng phát mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây vẫn là dấu hỏi lớn. Thổ Nhĩ Kỳ có 97% diện tích thuộc châu Á nhưng lại là nước trực thuộc châu Âu và là một trong những thành viên sớm nhất gia nhập khối NATO.

Một số chuyên gia y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thực tế thì Thổ Nhĩ Kỳ chưa thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chính phủ nước này tuyên bố trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19 vào ngày 17.3. Tuy nhiên, theo dữ liệu của tờ New York Times, trong khoảng thời gian đó, số người tử vong tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng bất thường – một dấu hiện cho thấy Covid-19 có thể đã lây lan trong cộng đồng từ trước đó.

