Thế lưỡng nan các công ty chip: Chọn Mỹ hay Trung Quốc?

Trung Quốc điều tra công ty chip Mỹ Tháng 3, Cục Quản lý không gian mạng TQ (CAC) cho biết đã mở cuộc điều tra an ninh mạng đối với việc bán chip nhớ của Micron Technology - công ty chip lớn nhất nước Mỹ, theo tờ South China Morning Post (SCMP). Theo CAC, hành động này nhằm “bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng”, cũng như để “ngăn ngừa rủi ro an ninh không gian mạng do các sản phẩm có vấn đề và đảm bảo an ninh quốc gia”. Phía Micron cho biết “đang liên lạc với CAC và hợp tác đầy đủ”, đồng thời cho biết thêm rằng luôn đảm bảo tính bảo mật cho các sản phẩm của công ty, theo đài CNN. Theo SCMP, động thái của TQ báo hiệu sự gia tăng căng thẳng công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.